ĆERTIĆ OTKRIO SVE O VODITELJKI SLAGALICE I NJENOM BIVŠEM MUŽU: "Mali je Beograd grad"

Marija je ranije poručila da je u šoku nakon priča o navodnoj aferi, kaskader otkrio da se čuo sa njom, a sada je Uroš Ćertić gostovao u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji gdje je otkrio sve o popularnoj voditeljki Slagalice Mariji Veljković.

Izvor: Instagram/Screenshot/mareveljkovic/ukicetic011

Marija Veljković se razvela od supruga Milana Milovanovića prije nekoliko mjeseci i s djecom se vratila u djevojački stan, a u medijima su se nedavno pojavili navodi da su se rastali zbog navodne afere s kaskaderom Urošem Ćertićem.

Posle skadaloznih naslova Uroš Ćertić riješio da otkrije sve detalje u vezi sa voditeljkom Marijom Veljković.

"Sve je krenulo od Velikog petka. Mediji su tako shvatili, da je to bilo moje priznanje da sam bio sa Marijom. Ja sam izrevoltiran na osnovu poruka, komentara pod lažnim ženskim imenima, na svaki članak o njenom razvodu, i njenom izlasku iz porodičnog doma, vraćanje u djevojački stan sa troje djece. Znači, to sigurno ne rade moji prijatelji. Siguran sam, svijet je mali i on (Marijin bivši suprug) se raspitivao po gradu, ne znam odakle mu to. Mi živimo jedan od drugog dvesta metara. Mariju znam tri, četiri godine. Sto puta smo bili u društvu Đorđa Davida, Peđe Damnjanovića, ona je glumica, ja sam kaskader, bio sam na RTS-u. Znamo se iz kraja. Odjednom on sad sumnja nešto", rekao je Uroš Ćertić voditelju Ivanu Gajiću.

Ćertić je do detalja opisao odnos sa Marijom, ali je dodao i to da je najvjerovatnije, kako kaže, Marijin bivši muž ostavljao ružne komentare o njoj i Ćertiću.

"Slučajno je njegov drug pitao mog druga iz osnovne, mali je Beograd grad. Pitao je da li sam bio sa njom. Nije htio da ustupi majci troje djece stan, realno izbacio ju je, nego je rekao da ode u djevojački stan. Može da sumnja. Ali, nemoj da neko ostavlja ružne komentare, to sigurno moji prijatelji nisu radili. 'On je nju najurio jer se j*be da Ćertićem', to su pisali. Vjerovatno je on lično to pisao. Možda je i prava ženska osoba. Ako su njegovi prijatelji učinili su mu medveđu uslugu. Je l' bilo u novinama da je sa Đorđom Davidom? Je l' bila? Nije! Nije bila sigurno. Kad su dvoje ljudi atkraktivni može da se pomisli tako nešto", rekao Ćertić.