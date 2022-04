DALILA SVE BLIŽA S ANĐELOM, A CAR NE ŽELI NI DA ČUJE ZA BIVŠU: Neće joj se svideti šta je rekao za nju - Daleko joj kuća

Filip Car je prokomentarisao novonastalu situaciju između bivše devojke Dalile Dragojević i Anđela Rankovića.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Odnos Dalile Dragojević i Anđela Rankovića poslednjih dana sve je prisniji i svi su uvereni da će se nešto desiti između njih, a novonastalu situaciju s bivšom devojkom prokomentarisao je i Filip Car.

Filip je u Rajskom vrtu rekao da je dobro i da je i sam primetio da se nešto dešava između Dalile i Anđela, ali da mu to apsolutno ne smeta i da takve stvari očekuje od nje.

"To je ona, nije to ništa čudno. Bolje da je tako nego da stvara neke probleme, samo daj Bože zdravlja. Samo da ne bude neko teranje inata, neka ide ona nekim svojim poslom, meni je samo bitno da se ne ogrešim. Poslednji put me je strašno uvredila, to gledam da izbegnem. Daleko joj kuća bila. Sve ovo što ona priča, ja mogu da preokrenem za sekund. Ti, Drvo, znaš šta ona priča sa strane, ja nisam ni iznenađen. Uvideo sam mnoge stvari pre kraja veze, ona mene ne može da iznervira. Ja tu više ne vidim nikakav prostor, zato sam je i ostavio", ispričao je Car.

"Ja sam nju stvarno voleo, ali sam osetim da ume da bude loša. Ja sam je voleo, ali ne vredi, kada vidiš da je loše, beži. Ja sam sada stabilniji nego što sam bio. Donja glava da me navede sada na nešto, ne pada mi na pamet... Neka ide svojim putem, neka bude s Anđelom i to je to. Raskid je dobro doneo i meni i njoj, momak joj se sviđa, druži se, ja se više družim. Sada sam tek svestan svega", priznao je Filip.

Pogledajte i snimak: