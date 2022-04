DA LI ĆE KONSTRAKTA BITI DISKVALIFIKOVANA ZBOG SLOVA "Z"?! Ovako su reagovali iz Eurosonga - "Nanijeta joj je NEPRAVDA!"

Vladimir Grajić Graja kompozitor i Uroš Babić, analitičar, komentarisali su slučaj Konstraktinih vaskršnjih fotografija.

Na zvaničnom evrovizijskom Tviter nalogu RTS-a objavljene su fotografije Ane Đurić Konstrakte, ovogodišnje predstavnice Srbije na "Evroviziji" u Torinu, kao čestitka za vaskršnje praznike, a jedan detalj privukao je posebnu pažnju javnosti.

Pojedinci su kao problem na Konstraktinim slikama vidjeli stočiće na koje su položena vaskršnja jaja i pjevačicin lavor, koji, kako se komentarisalo, namještaj liči na latinično slovo "Z", slovo koje je postalo zabranjeno u mnogim zemljama Evrope zato što su ruska vojna vozila u Ukrajini označena tim znakom.

Nakon što je RTS demantovao bilo kakvu povezanost, te naglasio da su pomenuti stočići dio njihovog enterijera dugi niz godina i Konstrakta je iznijela svoj stav, a sada su Vladimir Grajić Graja kompozitor i Uroš Babić, analitičar u emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji komentarisali ovaj slučaj.

"Propaganda. Ali odavno smo svjedoci da su propaganda i politika duboko ušle u sve sfere umjetnosti, pa i u muziku. Prva pjesma koja je na Evroviziji imala neku političku poruku, a čak je i pobijedila je Toto Kotunjo, 'Insieme'. Od tada je i politika na velika vrata ušla na pjesmu Evrovizije. Nedugo potom i Srbija i Crna Gora su bile izbačene sa takmičenja 1992. godine. Ovaj spin je i potpuno očekivan", kaže Graja.

Babić ocjenjuje da je, kako kaže "u pitanju jedna velika glupost".

Vladimir Grajić Graja istakao je da ti stočići u RTS-u postoje i ranije, a na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića i Milice Marković koliko su ovakave optužbe nanijele štete Konstrakti, Grajić je oijcenio da su one neminovno načinjene.

"Toliko je sada sve to čudno, to je jedan veliki 'nonsen' braniti se protiv nečega što je toliko nebulozno. Ali se mora braniti. Da li ćemo povlačiti iz prodaje sve što počinje na slovo 'Z', da li ćemo izbaciti gradove koji počinju na slovo 'Z'?! Ulazimo u neku paranoju svega ovoga, a zapravo je sve to spin da se zabavi jedan dio populacije. Građanstvo većinski vjeruje medijima koje gleda i oni koji su plasirali ovo imaju imaju za cilj da predstave Konstraktu u takvom jednom svijetlu. I naravno da je to opasno. Takva jedna slika se šalje u svijet, i oni koji budu htjeli da glasaju za Konstraktu, gledaće je kroz prizmu onoga kako je predstavljena. Niko neće čuti saopštenje RTS, već će uzeti zdravo za gotovo tu informaciju. Šteta je načinjena", kaže Graja.

Babić je istakao da kritičko mišljenje na zapadu ne postoji.

"Pozadina je drugačije. Konstrakta nije napadnuta kao ona sama, kao umjetnica, već pozicija Srbije da bi se naružila u smislu podržavanja Rusije. Porpagandne aktivnosti mogu uticati na sve sfere društva, pogortovo na zapadno društvo, koje je naučilo da je sve ono što se plasira u medijima se ne preispituje", kaže Babić.

Graja je naveo da se Konstraktina pjesma potpuno razlikuje od svega.

"Ona šalje i jednu lijepu poruku o socijalnoj priči, šta je ono što kroz šta umetnik prolazi. Nastup je odlično osmišljen. Ona je pozitivna, sve je dobro osmišljeno i ne vidim način da se spreči njen odlazak", kaže Graja, koji je istakao da nema govora o diskvalifikaciji.

"Nije bilo nikakvih komentara od Eurosonga", kaže Graja.