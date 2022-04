UZELA JE MAKAZE I POČELA DA ME JURI! Mile Kitić se umalo RAZVEO od Marte, otkrio šta mu je uradila - Toliko sam bio ljut

Mile Kitić priznao je da je imao kompleks, te da je u jednom trenutku zbog onoga što mu je Marta uradila bio na ivici razvoda.

Izvor: Instagram/milekitic

Mile Kitić i Marta Savić važe za jedan od najskladnijih parova na estradnoj sceni, a ljubav su ozvaničili još pre 34 godine, kada su počeli zajednički život. Kasnije su dobili ćerku Elenu, koja je krenula stopama roditelja, a na nju su veoma ponosni.

Pevač je prvi put govorio o nekim stvarima iz privatnog života i, između ostalog, otkrio da se zbog frizure umalo razveo od Marte.

"Ja sam imao kompleks zbog frizure, jer, kao i svaki muškarac, počeo sam da gubim kosu. Imao sam 40 godina, puštao sam je onako sa strane i svaki put to zalizivao, pogotovo kad izađem iz bazena, što je Martu izluđivalo i danima mi je tražila da skratim kosu. Jednom ona uzme makaze i počne da me juri oko bazena, baš je bila uporna. Na kraju ja popustim i kažem joj da skrati samo malo, a ona odsekla sve. Toliko sam bio ljut da sam hteo da se razvedem. Govorio sam: 'Hoću da se razvedem, gotovo, šta ti mene šišaš?!', ali posle se i meni svidi ta frizura i od tada ja imam ovako kratku kosu", s osmehom se prisetio Mile u emisiji "Iz profila", a zatim otkrio čime ga je Marta osvojila.

"Kupila me je svojim ponašanjem, bila je tiha i staložena. Normalno, i lepa je, a sviđala mi se kao osoba. Imali smo u zajednički nastup u Nemačkoj, tada smo se prvi put i upoznali, razmenili telefone i to traje do današnjeg dana. Od '88. godine živimo zajedno, a Elenu smo dobili '97. godine", rekao je pevač, koji je tada živeo u Nemačkoj, a otkrio je i zbog čega su on i Marta, koji su bili nevenčani sve do Elenine desete godine, odlučili da sklope brak.

"Dobili smo dete, a nismo bili venčani, pa se Elena vodila samo na Martu, zato smo i odlučili da se venčamo. Posle su me prijatelji zezali da sam je oženio zbog papira, jer Marta ima nemačko državljastvo. Mi danas imamo takvo poverenje da nemamo nikakvih problema i da ništa ne može da rasturi naš brak", pohvalio se Mile Kitić.

Pre nekoliko meseci su kupili nekretninu u Dominikanskoj Republici od 300.000 evra, zbog čega sve češće odlaze tamo porodično i uživaju svim čulima.