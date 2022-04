"URADILA SAM DNK TEST" - MARIJA ŠERIFOVIĆ IZNENADILA PRIZNANJEM! Dugo je želela da otkrije sve, a saznala i NEOČEKIVANO

Marija Šerifović je u želji da sazna što više o svom životu uradila jedno DNK istraživanje, a sada je otkrila i šta je čula o sebi.

Pevačica Marija Šerifović nedavno je govorila o majčinstvu i želji da se ostvari na tom polju, a sada je otkrila da želi da sazna sve o svojim precima i poreklu, pa se ozbiljno bacila na istraživanje u sklopu kojeg je čak uradila i DNK testiranje.

"Šerifovići su bili ozbiljni bogataši u Vranju i krenula sam da kopam i da vidim ko su bili i šta su bili, postoje razne stvari u gradskom muzeju od strane mojih pradedova, ali saznaću, pošto želim baš precizno da se bavim time... Čak sam i nedavno uradila jedno DNK istraživanje moje genetsko, odakle sve vučem korene. To se radi putem pljuvačke i to istraživanje traje nekih 45 dana i onda dobijate precizno, za početak geografski, odakle potiču vaši koreni", otkrila je pevačica.

"Dakle, mene ima gde me nema... Nema me u Kini, Australiji i na Novom Zelandu, ali 60,9 posto je to Grčka i Balkan, što je i logično imajući u vidu našu istoriju. Tu sam saznala još i da imam problem sa glutenom. Zabavno je znati odakle potičete", priznala je Marija, koja je nedavno otkrila da se bliži trenutak kada će postati majka.

"Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se verovatno i bliži. Generalno, sve što ima veze s detetom je ozbiljna stvar i nema šale za to. Kod mene će se to veoma planirano desiti, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem", priznala je pevačica u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.