PARALIZOVALA SAM SE OD STRAHA! Marija Šerifović o Konstrakti i RAZVODU roditelja - Gledala sam razne cirkuse!

Marija Šerifović progovorila je o svom najvećem strahu koji je doživela u karijeri, dotakla se ovogodišnje predstavnice Srbije na pesmi Evrovizije u Torinu, Konstrakte i progovorila o razvodu roditelja.

Izvor: Kurir TV/ Printscreen

Naša jedina evrovizijska pobednica progovorila je o strahu zbog kog je jedva bila u stanju da istupi na scenu 2007. godine.

"U polufinalu sam se paralizovala od straha. To je stvarno bio strah. Bila je to odgovornost u smislu, kukala mi majka gde ću da se vratim u Srbiju ako ne otpevam kraj dobro. Onda sam samo nekom metodologijom ušla u fokus. Kada sam izašla na scenu unutra je bilo 18.000 ljudi, ali ja nikoga nisam videla niti čula. U potpunom sam fokusu bila", istakla je pevačica i osvrunula se na Konstraktu:

"Navijam za nju 11, nema od 0 do 10. Ko god da je predstavnik ja ga podržim jer je osoba sa pasošem Republike Srbije. To mi je obaveza, dužnost i smatram da tako treba da od onog trenutka od kada je neko izabran treba da ima punu podršku svoje nacije ili populacije koja to prati. To govorim kao neko ko to nije imao. Želim Konstrakti jedan ozbiljan plasman", rekla je pevačica u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Marija Šerifović progovorila je odnosu sa roditeljima, ali i o njihovom razvodu i kako ga je preživela. Pevačica je istakla da roditelje ne možemo da biramo, ali da svoje ne bih menjala jer su je učinili onakvom kakva danas jeste.

Voditeljku Vanju Čamović interesovalo je kako je razvod njenih roditelja uticao na nju.

Pevačica je istakla da taj momenat na nju nije uticao i da je uopšte nije zanimao.

"Nije taj momenat uticao na mene ili me zanimao, jer sam se ja te godine preselila u Beograd. Ja sam krenula svojim životom i rekla im da rade šta hoće. Trebali su to da urade još davnih dana, nego da gledamo razne cirkuse. To je moj jedini javni apel na sve ljude koji imaju decu. Bolje da im priušte zdrave i nasmejane roditelje nego paklena detinjstva gde deca zbog svojih roditelja moraju da preživljavaju šta god. To je moj stav, ne mora da znači da je ispravan, ali je moj", rekla je pevačica.