ZBOG BOLESTI SU MORALI DA MU ODSEKU PRST: Marija Šerifović smestila oca u dom - "Pokupila je stvari i stavila ga u kola"

Komšiluk Šerifovićkinog oca otkriva da je "dobro što ćerka brine o njemu"

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Pevačica Marija Šerifović svojevremeno je, govoreći o odrastanju u Kragujevcu, otkrila da se njeni roditelji Rajko i Verica nisu slagali, kao i da je bila saglasna sa njihovom odlukom da se razvedu.

Iako čuva privatnost, stari komšiluk njenog oca otkriva da je Marija Rajka smestila u dom zbog zdravstvenih problema, kao i da je živeo kao podstanar i da je nedavno bio u bolnici.

Njegov bivši stanodavac kaže da se pevačicin otac sada nalazi u domu.

"Živeo je ovde kod mene. Više tu ne stanuje. Sad je u domu za stara lica. Ćerka ga je odvela. Jednog dana je samo došla po stvari, stavila u kola sve i odvela ga. Ništa nisam pitao, ne mešam se u tuđe stvari. Kasnije sam saznao da je u domu. Imao je problem sa zdravljem i lekari su mu odsekli prst na jednoj nozi", rekao je on i dodao:

"Koliko ga ja poznajem, loš čovek nije, ali voli da popije. Sedeli smo zajedno tu u dvorištu, pričali, to je život. Nešto je mlađi od mene, ja sam ga savetovao kao pokojnog brata da prestane da pije, ali ne vredi, nije hteo da posluša. Rekao sam mu da batali to, šta će mu to u životu. Eto, izneli su ga iz kuće, nije mogao da izađe koliko je bio pijan. Normalan je kad ne pije, a kad popije, šta da vam kažem... Nezgodno je to... Dolazio mu je i brat. Šta da se radi. Ćerka ga čuva, to je dobro".