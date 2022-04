MARIJA ŠERIFOVIĆ NAPUŠTA ZVEZDE GRANDA?! Progovorila o skandalu sa kandidatkinjom, pa šokirala - "Biće isto kad ODEM!"

Marija Šerifović kaže da ne garantuje da će se pojaviti u narednoj sezoni.

Nakon što je u emisiji "Sceniranje" koja se emituje na Kurir televiziji otkrila da priželjkuje da se uskoro ostvari u ulozi majke, Marija Šerifović govorila je i o Zvezdama Granda u kojima je već nekoliko godina član žirija.

Ona je najpre komentarisala situaciju koja se dogodila sa Anastasijom Ićurup koja je, zbog uvreda koje je dobila na račun odevanja, odlučila da napusti takmičenje.

"Nisam ja to doživela kao neku prašinu. Stojim iza onoga što sam već rekla. Tamo su se strašne stvari izgovarale i da je neko tetkica i ovo i ono, ali bih rekla da takvu reč nismo imali. Ne znam ni koliko sada treba da se zamera Ani. Njoj je bio takav trenutak, ona to tako vidi, Bože moj! Da li to sada treba da se osuđuje ili ne ili njih dve što su izašle na scenu tako obučene. Samo planete i komete nisu bile složene da taj duel protekne u miru. Taj par je napravio džumbus i to je to, teramo dalje. Devojka je odustala, nije se osećala lepo i idemo dalje", započela je i dodala da sebe ne smatra adekvatnim sagovornikom za komentarisanje oblačenja na sceni.

Popularna pevačica je dodala da je, bez obzira na sve komentare i promene u Zvezdama Granda to i dalje jedan od vodećih šou programa na našoj televizijskoj sceni.

"I kada je Aca Lukas otišao, šou je nastavio da bude gledan. I kada je Jelena Karleuša otišla, bio je gledan. Tako će biti i kada ja odem. Samo smo dobili jedno osveženje kada smo Jelena i ja došle. Mi smo dve potpuno različite ličnosti i samim tim se otvorio prostor za neke dublje međuljudske odnose i za dublje komentarisanje. Sada imamo ljude koji govore kako se takmičenje promenilo i kako sada imamo rijaliti u kome gledamo Anu Bekutu, Zokija Bosanca i Mariju Šerifović kako se svađaju. Nemam pojma, to se jeste promenilo, ali istovremeno mi jako dobro znamo koliko trošimo vremena na rad sa kandidatima i koliko trošimo vremena da taj šou u muzičkom smislu bude što bolji i što kvalitetniji. Da ta deca i mladi ljudi kojima se pružila prilika da uče od nas zaista iz ovog takmičenja odu sa više znanja i kao bolji muzičari", kaže Marija.

Ipak, na samom kraju izlaganja je iznenadila sve! Ona je navela da će do kraja sezone sigurno ostati u Zvezdama Granda, a za dalje ne može da garantuje.

