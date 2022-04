OVO SIGURNO NISTE ZNALI O JOKSIMOVIĆU! Melina Džinović zablistala na proslavi, pa izjavom o Željku IZNENADILA SVE!

Melina Džinović pojavila se na proslavi rođendana Željka Joksimovića.

Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK

Pevač Željko Joksimović danas je napunio jubilarnih 50 godina, a tom prilikom su on i supruga Jovana Joksimović organizovali gala rođendansku proslavu u jednom beogradskom restoranu.

Među zvanicama našla su se brojna poznata imena, a među njima i Džinovići sa kojima su porodično vrlo bliski.

Supruga Harisa Džinovića i modna kreatorka Melina, vidno raspoložena pristigla je na zabavu i, kao i uvek, svojom pojavom privukla veliku pažnju.

Ona je vrlo rado govorila za okupljene medije, te otkrila nešto više o njihovom odnosu sa Željkom i Jovanom.

"On je jedan od prvih prijatelja naše kuće tako da mu želim sve najlepše. Željko je izuzetno je humorističan. On me je kupio 2003. godine kroz moju trudnoću, jako je brižan prema ženama. Ovo sigurno niste znali, Željko je jedan od naših najzabavnijih prijatelja", rekla je Melina Džinović.