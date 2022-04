ŽIVI U LUKS VILI I ŽELI KOKOŠINJAC ZA ROĐENDAN! Seki Aleksić stiže neobičan poklon - Otkrila i ko će da ga ČISTI!

U domu Seke Aleksić ovih dana će biti slavlja na pretek, što zbog praznika, što zbog njenog rođendana koji je sjutra, a pjevačica je otkrila šta je poželjela za svoj divan dan.

Kako većina njenih prijatelja Vaskrs slavi sa porodicama, žurka je odložena za narednu nedjelju, ali će svjećice sa torte svakako oduvati.

"Mnogo mi je važan i jedva čekam rođendan. Uvijek pišem spisak želja. Proslava će biti u užem krugu prijatelja, nas dvadesetak. Poželjela sam za rođendan kokoške i kokošinjac, ali nikako to nisam mogla da sklepam. Naišli smo na jednog čovjeka koji to pravi i jedva čekam da to stigne. Volim životinje i selo. Ne smije niko da priđe da čisti kod njih, biću glavna za sve oko kokoški. Kao Seka Sablić u onom filmu, ko god dođe, poklanjaću mu jaja: Znam šta vam treba, domaća jaja", kroz osmijeh kaže pjevačica, koja je nedavno nasmijala sve kada je objavila kako je suprug čeka dok ona šopinguje.

"Vjerujte da više ja njega čekam jer nikada ne probam stvari. Uvijek precijenim sebe pa kupim broj do dva manje, a onda to poklanjam. Veljko sve uvijek mora da isproba i to duže traje. Više kupujem onlajn, to mi je najlakše", ispričala je Seka i otkrila koji joj parovi na estradi djeluju skladno:

"Bračni par kojem se divim su Željko i Jovana Joksimović, Sloboda Mićalović i njen suprug, Jelena Tomašević i Ivan, eto oni su mi prvi pali napamet. Doživljavam ih i vidim kao skladne. Ima ih još. Lijepo je vidjeti kada su ljudi dugo zajedno i vole se".

Seka je najavila i svoj novi album koji je trebalo da izađe u subotu, ali je zbog praznika objavljivanje pomjereno za nekoliko dana.

Pjevačica Seka Aleksić danas je veoma popularna i uspješna pjevačica koja živi u izobilju i može sebi sve da priušti, ali nije uvijek živjela u takvim okolnostima. Kako je jednom ispričala da su ona, njen brati i majka spavali na strunačama, te da su im šporet poklonili i da je kao mlada počela da radi kako bi pomogla majci.

Zavirite u Sekinu vilu u Staroj Pazovi u koju uskoro stiže kokošinjac:

