HTELI SU DA ME OPERIŠU! Žena srpskog fudbalera HITNO napustila rijaliti - Otišla kod HIRUGRA i nastala DRAMA

Jovana Đorđević morala je da napusti italijanski rijalitiji "Ostrvo slavnih" nakon što je tražila da je odvedu kod doktora.

Izvor: Instagram/screenshot/callmelolita

Supruga srpskog fudbalera Filipa Đorđevića, Jovana nakon mesec dana boravka u pomenutom rijalitiju morala je da odustane od daljeg učešća iz zdravstvenih razloga.

Manekena je odustala od učešća jer je imala problem sa grudima, a onda se oglasila na Instagramu.

"Sve se to vidi na mom licu, nikada nisam uspela da sakrijem svoja osećanja. U svakom slučaju, sinoć nisam mogla da pričam, a htela sam mnogo da kažem. I dalje sam veoma uzbuđenja. Pre svega, želim da se zahvalim svima vama koji ste glasali za mene. Nisam mogla da verujem i sve vas volim", napisla je Jovana i dodala:

"Drugo, razlog mog izlaska je zdravlje. Imala sam mali komad konca od operacije dojke koju sam uradila pre nekoliko godina i jedan šav je bio skinut zbog gubitka težine. Otišla sam kod doktora, jer sam želela da izađem. Ono što nisam očekivala je odgovor lokalnog hirurga koji je rekao da mora da mi preseče najmanje dva šava i da najmanje pet dana moram da odmaram, pijem antibiotike i tako dalje".

Jovani nije želela to da prihvati, otišla je kod svog hirurga u Milano, a nakon intervencije joj nisu dozvolili da se vrati u šou.

"Nisam se složila zato što sam znala da to može da se uradi bez nepotrebnih posekotina, pa sam rekla da želim da ostanem takva kakva jesam bez 'operacije'. Oni nisu želeli nikakav rizik i rekli su da imam dve opcije: da se operišem i ostanem ili da napustim igru. Izabrala sam drugu opciju. Čim sam stigla u Milano odmah sam pozvala svog hirurga koji je za manje od 10 sekundi, bez posekotina, izvadio konac. Bila sam spremna da se vratim u emisiju, ali to nije bilo moguće. Dakle, zato sam otišla. Nikad ne odustajem, moja ličnost mi to nije dozvolila. Ja sam ona koja uvek ide dalje. Otišla sam da pobedim, a ne da se vratim, ali neke stvari su veće od tebe. U svakom slučaju, ovo je bilo jedno od najtežih i najlepših iskustava koje sam imala i drago mi je da sam imala priliku da makar probam. Takođe, tužna sam što napuštam igru tako rano. Vratila bih se odmah ako je moguće", poručila je Jovana.