4 MESECA NAKON POROĐAJA ZATEGNUTA K'O PRAĆKA! Katarina Grujić otkrila tajnu svog izgleda - "Stomak je otišao, nema ga!"

Katarina Grujić posle porođaja brzo povratila figuru.

Izvor: Pink tv /printscreen

Katarina Grujić porodila se pre četiri meseca i na svet donela ćerku Katju, a ponosna mama nedavno se pohvalila brutalnom linijom koju je brzo doterala.

U emisiji "Magazin in" govorila je o majčinstvu, ali i otkrila koliko i kako se posvetila svom izgledu, te tako brzo došla do željenih rezultata.

"Ja sam novopečena mama, beba je napunila tek četiri meseca... Sve je stvar organizacija, nikad ne ide sve po planu. Mislim da je pomoć nephodna, jer same ne možemo sve da stignemo, tu je naravno i karijera, tu je porodica, da provedemo neko vreme i sa mužem i da sve bude u redu sa bebom, tako da mislim da je pomoć neophodna. Ko god da ima mogućnost, da li da možda plati dadilju ili ima možda mamu, sestru, koga god, treba da uzme za pomoć", rekla je pevačica, koja je na zahtev Sanje Marinković ustala i pokazala vitku liniju nakon porođaja:

"Otišao je stomak, nema ga! To je samo red, rad i disciplina. Ne kažem da to svaka žena mora da to uradi, ali ja sam takav tip. Ja sam neko ko se i ranije hranio zdravo, trenirala sam svaki dan, pa što ne bih nastavila i sad? Pijem ja i vince, ali u teretani sam dva sata", dodala je Kaća.

Pogledajte kako Katarina Grujić sada izgleda: