DRAMA NA VOJAŽEVOM NASTUPU! Reper zbog jedne devojke PREKINUO SVE - morao HITRO DA REAGUJE! (VIDEO)

Vojaž spasio devojku iz publike.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž, u poslednje vreme vredno radi i nastupa, te klubove puni do poslednjeg mesta.

Sada se oglasio na svom Instagramu i podelio situaciju koja se dogodila na jednom njegovom nastupu kada je devojka iz publike pala u nesvest.

Čim je primetio šta se događa, reper je reagovao i prekinuo nastup, te izvukao devojku i popeo je na binu. Ubrzo su se pojavili i pripadnici obezbeđenja koji su devojku odneli kako bi joj se ukazala pomoć.

"Momenat gde sam zaustavio nastup i izvukao iz publike devojku koja se onesvestila. Ljudi, molim vas pazite, pogotovo u velikim gužvama", napisao je on.

Pogledajte 00:15 Vojaž Izvor: instagram/voyage.mp3 Izvor: instagram/voyage.mp3

Podsetimo, ovo nije prvi put da se zbog nesrećnih situacija Vojaž nađe u centru pažnje. O njemu je brujala domaća javnost kada je sa svojim drugom sprečio devojku da izvrši samoubistvo i skoči sa Brankovog mosta.

"Nikola i ja smo zajedno vozili bicikle na Brankovom mostu, išli smo do grada. Videli smo devojku da je prešla ogradu. U momentu kada se nama činilo da smo dovoljno blizu samo smo skočili sa bajseva i uhvatili je oko grudi i gornjeg dela tela. Između nas je bila ograda Brankovog mosta. Čvrsto smo je držali na ivici kako se ne bi bacila", ispričao je Vojaž i dodao:

"Generalno, mi smo pričali sa njom. Smirivali smo je i govorili joj da nije sama i da kroz šta god da prolazi da može da priča sa nama ako treba i celu noć i dan. Rekli smo joj da u nama može da vidi saveznike i prijatelje i da kroz šta god da prolazi nije sama. tadko smo je džali neko vreme. Ne želim sada baš da otkrivam sve, to je ipak njen privatni život i privatna stvar, to sada nije ni važno. U sledećem momentu je došao još jedan čovek, onda je ona počela malo da se batrga i otima, shvatili smo da je to to. Sva trojica smo je zgrabili i prebacili preko ograde. Morali smo da je držimo dok nije došla policija i hitna pomoć", objasnio je tada.