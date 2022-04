PLJAČKAŠI MU UPALI U KUĆU I ODNELI HILJADE EVRE I ZLATAN NAKIT! Miroslav opljačkan tokom koncerta - "Opšta premetačina"

Miroslav Ilić opljačkan tokom koncerta u Areni tokom kojeg je proslavljao rođendan i 35 godina rada

Izvor: Youtube/Paparazzo Lov // DNK/screenshot

Tokom solističkog koncerta Miroslava Ilića 2007. godine opljačkana je njegova porodična kuća u Višnjičkoj banji, a kako se tada navodilo pljačkaši su odneli oko 100.000 evra i određenu količinu nakita njegove supruge Gordane.

Sam gubitak novca Ilići su podneli nekako, ali je Gordani krađa nakita teško pala. Ona nije mogla da se pomiri sa činjenicom da je ostala bez svega onoga što joj je suprug godinama poklanjao i donosio sa raznih destinacija.

Miroslav je svojevremeno demantovao da se radi o pomenutoj svoti, a pljačkaše je nazvao "ku**evitim posetiocima".

"Odakle vam to da mi je ukradeno 100.000 evra!? To apsolutno nije tačno i ne znam odakle bilo kome taj podatak. Ama baš nikome nisam rekao šta mi je iz kuće nestalo. Rekao sam da sam imao 'kurčevite posetioce' u mojoj kući dok sam držao koncert u Areni. U kući sam zatekao opštu premetačninu i bilo mi je veoma loše kad sam sve to video".