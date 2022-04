"SVE SMO MI PROSTITUTKE!" Eva Ras šokirala izjavom, osula paljbu po ženama - Spremne su da se udaju za NAJVEĆU BUDALU

Glumica Eva Ras govorila je na temu prostitucije u svom stilu.

Najzastupljenija tema u medijima ovih dana je elitna prostitucija, povodom čega se oglasila i glumica Eva Ras, poznata po svom britkom jeziku i izjavama da nema prijatelje, jer uvek kaže u lice šta misli.

Glumica smatra da prostitucije oduvek ima i ističe da se zalaže za to da se legalizuje.

"To su bedne stvari, to je ono što sam rekla, vama novinarima je baš teško sada da budete novinari. Prostitucije ima od kada ima čovečanstva, a taj komunizam koji smo imali, koji to ukinuo, to je potpuno abnormalno. Ja ne znam, ja se zalažem za to, da se to legalizuje, da se o tome ne priča. Dižemo prašinu ko je k*rva, sve smo mi k*rve! Koliko vi komšinica imate koje su se udale iz interesa, šta je to nego prostitucija? Šta je to nego kada vam nude posao, kada imate šefa kojeg ne volite, a 'ladite mu m*da' da vas ne otpusti. Ja kada sam snimila film, '67 smo ga snimali, to se nadovezuje na ovu prostituciju. Ja sam se u tom filmu prva obnažila i zbog toga je ova primitivna sredina rekla da to nije ništa, da sam skinula gaće, pa se proslavila. Ja nisam u duši k*rva, ja imam predstavu o tome", rekla je Eva, koja smatra da se danas devojke i žene udaju za "svaku budalu".

"Ne moraju to da urade, ne moraju to zbog drugarice da budu u vezi s nekim ko ih nije zadovoljio. Ali treba da stave tačku u svakom slučaju kada ne žele to, ako žele da budu same, neka budu same, a ne da budu s bilo kojom budalom. Ja imam 82 godine i gledam da su žene danas spremne da se udaju i za najveću budalu!", izjavila je glumica.

