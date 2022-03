ĆERKA EVE RAS PREMINULA JE SA SAMO 24 GODINE! Njena smrt ostala je MISTERIJA, ovako je izgledala (FOTO)

Glumica Eva Ras jednom prilikom otkrila je da je imala sedam pobačaja.

Izvor: Printscreen/Pink TV

Eva Ras i slikar Radomir Stević Ras dugo su želeli potomstvo, a jedna od najpoznatijih žena srpskog filma uspela je da iznese samo jednu trudnoću.

Posle šest godina braka sa Radomirom dobila je 9. januara 1969. ćerku Krunu. Međutim usledila je velika porodična tragedija od čega se nikad nije oporavila. Njoj je vrlo rano preminuo suprug, ostala je udovica, a ubrzo zatim preminula joj je i ćerka jedinica.

Njena Kruna je bila odličan đak, studirala je filmsku režiju i dobila stipendiju Francuske, jer je već sa pet godina znala da govori njihov jezik. Kada su Gorana Paskaljevića pitali zna li nekog ko bi studirao filmsk u režiju kao gost-student u Parizu, on se odmah setio Krune. Otputovala je, ali se nikada više nije vratila.

"Taj dan je trebalo da idem na premijeru u Suboticu i čekala sam kola da dođu po mene. Zvoni interfon, ja kažem da ću odmah sići dole, a oni odgovore: 'Ne, mi ćemo doći kod vas'. Tri policajca su došla u moj stan i pitaju me da li je moja ćerka bila u Parizu, a ja kažem: 'Pa, ona je sada tamo', a oni meni kao iz topa: 'Pa, ona je umrla!'. Tako sam ja saznala", s bolim je ispičala Eva jednom prilikom za domaće medije i dodala:

"I, naravno, oni ništa ne znaju o tome, nego su me poslali da idem u Ministarstvo spoljnih poslova da mi oni kažu. Ali ni tamo ništa nisu znali. Pa su mi portiri rekli, onako, da me uteše valjda: 'Ako niko ništa ne zna, možda je vaša ćerka i živa'. To me je nekako držalo u nadi da zaista jeste. Na kraju su mi u policiji u Ljermontovljevoj rekli da je umrla, posle tri dana. Bio je to 3. jul 1993. Jedva sam uspela, uz pomoć ministra spoljnih poslova i još nekih ljudi, da deportujem Krunino telo i da je ovde sahranimo. Uz kovčeg smo dobili i nalaz obdukcije, francuska policija ništa nije otkrila i zapisali su da je umrla prirodnom smrću. Ja sam kasnije pričala nekim mojim kumovima da se ona tamo u Parizu možda upetljala u neke mračne stvari, politiku, i da je zato francuska policija napisala onako u izveštaju. Onda mi je moj kum Milenko Vučetić, pisac, rekao da pričam radnju kao iz filma 'Nikita' i da to nema veze sa realnošću. Ne znam, tako je Bog hteo".

Eva je sve porodične uspomene sakrila od sebe same, porodične fotografije se ne mogu videti kod nje u stanu a od tada uvek nosi samo crnu garderobu.

Davne 1982. godine, na naslovnici magazina "Nada" osvanula je jedina fotografija na kojoj su Eva Ras, njen suprug Radomir i ćerka Kruna. Glumica se nikada više nije udavala, a nedavno je govorila o svojoj bolesti i izjavom sve šokirala.