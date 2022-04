BAVILA SE PROSTITUCIJOM I BILA U SKUPŠTINI! Eva Ras o najstarijem zanatu - "Marija Magdalena se bavila time"

Glumica Eva Ras iznela je stav po pitanju prostitucije, te istakla da se zalaže za legalizaciju u Srbiji.

Eva Ras poznata je u javnosti kao glumica bez dlake na jeziku, te je sada progovorila o elitnoj prostituciji, o temi koja već nedeljama unazad drma domaću javnost.

"Godinama se zalažem da prostitucija bude legalizovana i da ne k*nj*mo okolo šta treba i kako treba. Ako je to legalizovano, sve je u redu, a sve civilizovane zemlje imaju legalizovane prostitutke. Ćićolina je u Italiji bila u Skupštini, a bila je u prostituciji, ja ne tražim ne znam šta za te devojke", rekla je Eva Ras i dodala:

"Ima to da je prostitucija greh, ma dajte, prostitucija prati čovečanstvo od kada je civilizacije i sad ćemo mi kodekse da postavljamo. Marija Magdalena se bavila time i nije bila isključena iz toga. Ne možete ukinuti nešto što prati čovečanstvo! To je isto kao da su droga i alkohol zabranjeni, za to ne mogu da se borim zaista, ali ovde se radi o živim ljudima".

Poznata glumica je nedavno iznela stav i po pitanju numere srpske predstavnice za ovogodišnju Evroviziju, Ane Đurić Konstrakte. Eva Ras je istakla da smatra da je "pesma fašistička", kao i da je "direktna uvreda protiv nje".