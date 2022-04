ŠAMARALA DEČKA PRED KAMERAMA! Milica napravila HAOS, a on se nije ni mrdnuo - "PI**O do čega me dovodiš" (VIDEO)

Milica Veselinović napravila je haos u Zadruzi kada se posvađala sa dečkom Mensurom Ajdarpašićem.

Svi su bili šokirani kada je obezbeđenje u rijaliti unelo veliko iznenađenje koje je poslala podrška Mensura i Mine Vrbaški koji su ranije bili u vezi, nakon čega je nastala svađa Ajdarpašića i njegove sadašnje devojke Milice Veselinović.

Milica je tokom svđe lupila i nekoliko šamara Mensuru, a on se nije ni mrdnuo s mesta.

"Nemoj to da radiš pi*ko jedna! Čemu to? Zašto me dovodiš do ovoga", rekla je Milica nakon što mu je lupila šamar.

"Ja i ti govorimo ovde o našem odnosu i o tome kako se dešavaju stvari. Kada sam bio slobodan, radio sam sve. A kada sam u vezi, ne radim ništa. Zato to ne možeš da shvatiš. Ja tebe nisam vređao, nisam vređao tvoju majku. Rekao sam da neću ući u odnos kada imam emocije prema tebi", rekao je Mensur.

"Ja znam da lažeš i da mi nisi sve ispričao", dodala je Milica.

"Rak me jeo", nastvlja Mesnur sa surovim kletvama.

