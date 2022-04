STISKALA SAM ARTERIJE DA MI NE BI ŠIKLJALA KRV: Novi detalji napada na Snežanu Dakić - Uopšte ne želim ovo da pričam!

Voditeljka Snežana Dakić je ovako pričala s lica mesta.

Voditeljka Snežana Dakić pre nekoliko dana je zadobila povredu glave, kada ju je nepoznati napadač na ulici pogodio kamenom. Objavila je njegovu fotografiju izvučenu sa sigurnosnih kamera, a na dan samog incidenta otkrila je još neke detalje.

"Mislim da je to baš taj kamen, nejga smo našli sa druge strane automobila. Težak je. Taj kamen se odbio, a potom pao pravo na moju glavu. Hvala Bogu, pa sam se izmakla malo, pa nije bilo dramatično. Čovek je nešto mrmljao, izgleda da je duševno bolestan. Naišao je auto i zamolila sam ga da me odveze u Urgentni centar onako krvavu", rekla je u emisiji Premijera vikend specijal s lica mesta.

"Njega je isprovocirao miris mog parfema. Napao me da smrdim na razređivač i da prosipam razređivač po zgradi, ja mu kažem to je moj parferm. I on uzme kamen i raspali me bezveze. Šta god da je razlog, ja nisam stručnjak za to. Taj isti čovek je razbio izlog u Svetogorskoj. Dok sam čekala skener, videla sam da je već sve objavljeno u medijima", ispričala je.

"Ja uopšte ne želim da dajem ovaj intervju, čak sam i molila koleginicu da ne objavljuje, da ne izlazi to. Ali bolje je objaviti, jer taj problem treba sistemski da se rešava. Nadam se da policija radi na tome da se to lice privede i smesti u bolnicu. Oni moraju da se drže pod kontrolom. Nisam dobila nikakve informacije iz policije, tako da ću da okačim snimak sigurnosne kamere. Ljudi su ga prepoznali i slikali ga u autobusu, objavila sam to, ali odmah uklonila, jer ne želim da ga neko sretne i sankcioniše na način koji ne treba", rekla je voditeljka i opisala dramatičan trenutak.

"Ćerka je bila u školi, stiskala sam arterije da mi ne bi šikljala krv. Ćerka me odmah zvala, a javila joj je drugarica koja živi u Bosni. Odmah sam zvala brata i majku, da se ne bi uzbudili. Nadam se da će ga smestiti gde treba, jer njemu ne treba zatvor, već lečenje", poručila je Snežana Dakić.