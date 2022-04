IMALA SAM DVA SPONTANA POBAČAJA: Srpska pevačica koju su dovodili u vezu s elitnom prostitucijom progovorila o TRUDNOĆI

Pevačica priznaje da je to za nju bolna tema.

Izvor: Instagram/dusicagrabovic

Dušica Grabović izbgubila je oba roditelja i skorašnja smrt oca ju je veoma potresla, a nedavno je u medijima odjeknula vest da je u drugom stanju.

Na ovu temu se prvi put oglasila ne želeći da otkriva previše, jer smatra to svojom intimom, a pisalo se da čak nosi i blizance. Ova tema za nju je bolna, a otkrila je zbog čega.

"Ne bih da komentarišem to, jer su to intimne stvari. Kao što bi me pitao da li sad nosim veš ili ne, to mi je isto pitanje. To ćete saznati vrlo uskoro. To jeste jako divna vest, svi su mu čestitali... Imala sam dva spontana pobačaja pre ovoga, teška srca mogu to da kažem i zato neću da se izjašnjavam", priznala je.

"Treći svetski rat se sprema, a ja kao da sam državni neprijatelj. Neka bude da udaraju i na nerođenu decu i na moju egzistenciju, ali ja ću da pobedim. Ja sam inače pobednik u životu, igraćemo se do kraja i sve vas volim", rekla je Dušica Grabović za Pink.rs.

Ovih dana je dovode u vezu s elitnom prostitucijom i pisalo se čak i da podvodi devojke, što je demantovala kod Jovane Jeremić.