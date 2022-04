PISALI SU DA SAM IMALA SEKS NA NJIVI I SPAVALA S GAZDOM ZBOG GARAŽE: Dušica UŽIVO demantovala navode da je MAKRO!

Dušica Grabović konačno progovorila o navodima da je umiješana u aferu o kojoj danima bruji javnost - "Niko iz policije me nije zvao na razgovor"

Izvor: Pink screenshot

Beogradska policija je prije nekoliko dana, u velikoj akciji, uhapsila 30 osoba pod osnovanom sumnjom da su se bavili organizacijom podvođenja žena.

Domaći mediji su pisali da se na spisku osumnjičenih našlo i ime Dušice Grabović, koja je navodno "klijentima nudila djevojke" i uzimala procenat od njihove zarade.

Dušica je sada, gostujući u Jutarnjem programu Jovane Jeremić, riješila da odgovori na optužbe sa kojima se suočava, tačnije da je podvodila djevojke.

Izvor: Pink screenshot

"Neka ovo danas bude moja ispovjest", rekla je Dušica na samom početku gostovanja koja se u studiju pojavila sa svojim advokatom.

"Ja moram da kažem da nisam imala priliku da predstavim sebe, neću da dužim priču - ja sam ulaskom i napuštanjem policije i svojom inicijativom da napustim državni posao svojevoljno, radila sam na aerodromu, izašao je naslov da sam izgubila posao jer su me našli na njivi sa kolegom. Niko zbog toga nije izgubio posao u MUP-u. Pošto ja nisam znala da se to pisalo jer sam bila u rijalitiju Farma, ja nisam nikoga tužila. Meni je ovo bilo smiješno, samo sam pripremila porodicu da ne reaguje burno. Nisam tužila ni novine koje su pisale da sam zbog garaže imala seks sa vlasnikom zgrade. Ja nisam shvatala ozbiljnost svega, kolege su mi pričale da ne tužim, biće još gore. To je šoubizis. Moj pokojni tata je to razumio. Kada je preminuo, ja sam našla da je on u bifeu čuvao te naslove. Ja sam sad ovde da odbranim sebe jer me javno linčuju".

Dušica je rekla da je sve što su pisali laž.

"Ometaju istragu da se sazna ko je makro. Mene policija nije kontaktirala ovim povodom. Ja sam došla na 40 dana mom ocu. Prvi put u životu imam priliku da kažem nešto o sebi. Ja sam djevojka koja voli muziku. Ja se bavim pjevanjem", rekla je pjevačica.

O poznanstvu s Kajinim menadžerom je rekla da joj je ugovarao tezge u inostranstvu.

"Ja se s Duškom Banjcem nisam čula 3 godine. Mediji me linčuju, niko iz policije i suda me nije kontaktrao".