DEMANTOVALA PRIČE DA JE MAKRO, PA ISPLIVAO KATALOG PROSTITUTKI! Dušica UŽIVO otkrila - KO SU TE DJEVOJKE

Dušica Grabović javno odgovarala na optužbe da se bavi organizacijom elitne prostitucije

Izvor: Pink screenshot

Dušica Grabović je u Jutarnjem programu Jovane Jeremić odgovarala na pitanja o aferi o kojima nedeljama unazad bruje mediji.

U velikoj akciji policije privedeno je 30 ljudi koji su se bavili organizacijom ili bavljenjem prostitucijom. Među imenima makroa našlo se i ono pjevačice Dušice Grabović, koja je u Jutarnjem odgovarala na optužbe i pričala o snimku razgovora na kojem se čuje kako izgovara “imam djevojke”.

Danas je Kurir objavio i katalog devojaka koje je navodno podvodila Dušica, koja se oglasila i ovim povodom rekla:

"Šta da kažem? Jovana, ja mogu da napravim tvoj profil gdje piše Jovana Jeremić i napišem da sam to ja. Danas je sve moguće. Ne znam ni ko su ove djevojke, ne vide im se face. Kao što rekoh, ja sam na medijskom linču, dajte istragu koja je stvarna".

Jovana je tada pročitala dio teksta iz Kurira:

"Dušica je slala fotografije preko vibera a s klijentom pričala 5 minuta. 'Poslala sam ti slike djevojaka, da možeš da izabereš', pročitala je Jovana da bi Dušica odgovorila da nema veze s tim.

"Može svako da skrinšotuje moju sliku s Instagrama i kaže Dušica poslala. To nije moja poruka. To je mogao svako da napravi. Dajte nešto konkretnije ako hoćete da me gazite! Gazite konkretno".