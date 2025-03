Iako je godinama gotovo cijela flota Direkcije avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova zbog tehničke neispravnosti bila prizemljena, za ovu ljetnju sezonu, kako se očekuje, biće operativno spremna gotovo cijela eskadrila

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Od ukupno pet vazduhoplova, trenutno su operativna tri, a radi se na osposobljavanju i četvrtog, tako da bi avio-helikopterska jedinica požarnu sezonu trebalo da dočeka sa dva protivpožarna aviona i dva helikoptera, koji će biti potpuno operativni za namjenske letove, ali i gašenje požara, kako prenose Vijesti.

Helikopteri MUP-a u ovom trenutku su potpuno operativno spremni, sa ugrađenim posebnim mobilnim sistemom za gašenje požara, a ovih dana mehaničari iz Španije u hangaru jedinice su radili na popravkama i redovnim servisima i na dva protivpožarna aviona - “Air Tractor 802”.

Godinama, zbog zapuštenosti avio-helikopterske jedinice ali i čestih poništavanja tenderskih postupaka, gotovo cijela flota je bila prizemljena jer su se čekale kupovine djelova, popravke, redovni godišnji servisi, osiguranje..., prenose Vijesti.

Rukovodilac aviohelikopterske jedinice i pilot Darko Pavlović kazao je za “Vijesti” da očekuje da ova sezona u operativnom smislu bude uspješna.

“Imaćemo dva helikoptera sa ugrađenim sistemima za gašenje požara, a radimo na tome da budu operativna dva protivpožarna aviona. Osim što očekujemo da većina letjelica bude spremna imamo i trenažno obučen kolektiv sa 11 pilota, dva inženjera i mehaničare. I dalje imamo problema prilikom nabavki, jer se ti postupci često oduže ili se poništi tender. Problemi u našoj jedinici, kao i u vazduhoplovnim organizacijama širom svijeta, počeli su sa godinom Covida, pa se osim problema sa tenderima, desilo da zbog administracije flota ostane jedno vrijeme bez osiguranja. Avijacija je jako kompleksna, odnosno dosta stvari treba da ispunimo da bi bili operativni, a jedna od tih stvari ako nije u skladu sa standardima, moramo biti prizemljeni”, pojasnio je pilot Pavlović.

“Nebeski vatrogasac”

Tokom prošle godine MUP je okončao tender za kupovinu posebnog vedra za gašenje požara iz vazduha “Bambi Bucket”, koji će tokom gašenja požara biti zakačen za helikoptere, što omogućava da posada tokom operacija isporuči veliku količinu vode na više lokacija, prenose Vijesti.

Takođe, kapacitet sistema “SIMPLEX”, koji avio helikopterska jedinica posjeduje od ranije - “nebeskog vatrogasca”, kako je pojasnio pilot Pavlović, je gotovo 1.500 litara vode koja može da se izbaci u jednom naletu.

“Sa tim sistemom značajno smo podigli operativne sposobnosti pa sada možemo sa oba helikoptera da gasimo požar. Kupljeni ‘Simplex system’ za gašenje požara se pokazao kao jako efikasan, a u prethodnom periodu izvršili smo i neophodne obuke i sada imamo spremne pilote za operacije gašenja požara. Za ovu sezonu smo nabavili i ‘Bambi Bucket’ vedro za gašenje požara”, naglasio je Pavlović.

Sistem “SIMPLEX” se preko crijeva i pumpe puni na mjestu gdje se obavlja operacija gašenja požara, a može se napuniti za minut i 40 sekundi, što će višestruko povećati broj i brzinu naleta, ali i količinu vode, koja se sipa sa neba.

“U prethodnom periodu radili smo proaktivno kako bi što spremnije dočekali požarnu sezonu. Naša vizija je bila da povećamo efikasnost prilikom gašenja požara sa flotom koju posjedujemo. S tim u vezi, nabavili smo cisternu za gorivo koju možemo da dislociramo dakle mobilna da bude prilikom takvih operacija, kako se ne bi vraćali na matični aerodrom da bi vršili dopunu helikoptera gorivom”, naveo je pilot.

Analizom Centralizovanog sistema javnih nabavki može se videti da su već mjesecima u toku nekoliko postupaka nabavki rezervnih djelova kako za dva helikoptera ali i za tri “Air Tractora” MUP-a.

Nekadašnji major Vojske Crne Gore, koji je 2023. godine prešao u MUP, naglasio je da postoji nekoliko strateških dokumenata, ali i zaključaka Vlade o nabavci novih helikoptera za avio-helikoptersku jedinicu, prenose Vijesti.

Međutim, kako je pojasnio, teško je u ovom trenutku i zbog globalnih prilika, očekivati da se u skorije vrijeme kupe i isporuče nove letjelice za potrebe MUP-a.

“Zreli smo za nabavku novih vazduhoplova. U prethodnom periodu su bile neke informacije usvojene na Vladi o potrebi kupovine vazduhoplova. Vjerujte mi da ćemo biti najsrećniji ako se to realizuje”, naveo je on.

U floti MUP-a su dva helikoptera - “Agusta Bell 212” kupljena je još krajem 70-ih godina prošlog vijeka kada je jedinica osnovana i radila je pri Saveznoj upravi za unutrašnje poslove, a potom je “AB 412” kupljen 1997. godine.

“Osim helikoptera, koji su primarno bili u ovoj jedinici, od početka 2000-ih koriste se i avioni za gašenje požara. Jedinica se nalazi pri Direktoratu za zaštitu i spašavanje, a tokom protivpožarne sezone, to nam je i glavni zadatak. Jedinica je pripravna 24/7, imamo stalna dežurstva, a od prvog poziva za otprilike 30 minuta možemo da uzletimo i krenemo u akciju”, naveo je Pavlović.

Pravilo “zlatnog sata”

Posada avio-helikopterske jedinice MUP-a tokom prošle godine imala je 43 leta, a letjelice su osim u gašenju požara bile angažovane u operacijama traganja i spašavanja, najčešće planinara, kao pomoć iz vazduha u akcijama kolega iz UP, prevoženju bolesnika i teško povrijeđenih do najbližih bolnica, ali i letovima za potrebe štićenih ličnosti, prenose Vijesti.

“Imamo izuzetnu saradnju sa Gorskom službom spašavanja, sa njima smo sve vrijeme u kontaktu. Po njihovom pozivu, naravno uz poštovanje protokola i pravilnika na koji način može da se angažuje jedinica, idemo u akcije spašavanja u planinskim masivima. U takvim situacijama je najvažnije pravilo ‘zlatnog sata’. Recimo krajem prošle godine imali smo jednu situaciju kada smo u Pivi spašavali lovca, kojeg je teško povrijedio medvjed. Tog dana imali smo drugi let za potrebe Uprave policije, dok smo bili u vazduhu dobili smo obavještenje o nezgodi. Odmah smo divertovali let i uspjeli smo uspješno da završimo zadatak i da na vrijeme do Kliničkog centra dopremimo teško povrijeđenog lovca, kojem je kasnije spašen život. Ta brzina je zapravo ključna u takvim operacijama spašavanja života”, naveo je pilot Pavlović.

Prilikom angažovanja u operacijama, kako je pojasnio pilot, posada mora biti maksimalno fokusirana, a posebno je izazovno prilikom gašenja požara jer letjelice su u tim akcijama “na graničnim režimima rada”.

Na servis preletom do Atine

Tokom prošle godine posada je letjela u Atinu kako bi u obavila servis helikoptera MUP-a, prenose Vijesti.

Na putu do Atine helikopter je slijetao na Krf, a potom je nastavio put do glavnog grada Grčke.

“Pa u principu helikopterima možemo da napravimo let do tri sata od našeg matičnog aerodroma i to bez problema. Za tri sata možemo stići do svih regionalnih centara - Zagreba, Zadra, Splita, Sarajeva, Banjaluke, Niša, Prištine pa sve do Barija”, naveo je Pavlović.