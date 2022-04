CECA JE BILA VELIKO DERIŠTE! ZAMERAM JOJ NEKE STVARI! Nada otkrila detalje o pevačicinoj prošlosti pre Arkana!

Nada Topčagić poznaje Cecu Ražnatović od njenih početaka, ali kako kaže spremna je da joj u četri oka zameri neke stvari.

Izvor: TV Pink / screenshot

Nada je nedavno putem Instagrama objavila fotografiju iz 1995. godine, sa venčanja Cece i Željka Ražnatovića Arkana, a Ražnatovićka ju je vrlo brzo takođe podelila u vidu storija. Tako su ponovo stupile u kontakt i, kako je Nada ispričala, na obostrano zadovoljstvo ugovorile viđanje posle mnogo vremena.

"Evocirala sam uspomene tog dana i, eto... Nju je odveo život. Ceca... Ako iko o Ceci sve zna, ja znam! Počeci njeni su bili sa mnom, baš onako njeni dani neki, devojački... Evocirali smo na Instagramu uspomene pre neki dan, zvala sam je da se vidimo, da se ispričamo o svemu tome. Lajkujem joj neke stvari, ona meni, međutim neko veče joj šaljem poruke na Instagramu, ona meni, dogovorili smo se da pričamo o uspomenama, rekla mi je: 'Draga, javljam ti se da se vidimo'", otkrila je Nada, koja u društvu ne da da iko jednu reč za Ražnatovićku kaže:

"Kad mi neko kaže da je protiv Cece, oči vadim! Znam je kao devojčicu, prvog momka njenog, znam sve! Ubijam za Cecu, sve o njoj znam iz detinjstva! Ne dam ništa loše da se kaže".

Ipak, Nada ne krije da se, prema njenom mišljenju, Ceca prilično promenila u odnosu na period kada su bile nerazdvojne.

"Ja bih njoj zamerila neke stvari, ali to ću joj lično, u četiri oko. Mladolika je, mlada, lepa, zgodna, a ide barabar sa Anastasijom, e to je meni... Gledam im sliku, ne mogu nekad da prepoznam koja je koja", poručila je Nada i istakla da i danas pamti kada ju je Ceca pozvala na svoju svadbu s Arkanom.

Pevačica je ispričala i da je upućena u Cecin život pre Arkana, kako profesionalni, tako i privatni.

"Ceca je bila patrijarhalna devojčica, otac išao svuda sa njom. Pre Arkana, pre, taj njen život... Bila je veliko derište. Pevamo pod šatorom, cela estrada, Smederevska Palanka... Dolazi jedan čuveni kafendžija, Rade Jeremić, pevamo sad svi mi i kaže on: 'Nado, je l' može jedno devojčice da otpeva par pesama, ja sam dobar sa njenim roditeljima?'. Tada upoznajem njene roditelje, Cecu... Od tad se nikad nismo rastale. Pevamo do kasno, pa posle toga ona kreće u školu, ispite ima. Poklonila mi je minđuše kada je imala 16 godina, i danas ih čuvam, tačno znam gde su", prisetila se Nada, koja decenijama već žali što jednu stvar nije ispunila Ceci, onda kada ju je za to molila.

Vidi opis CECA JE BILA VELIKO DERIŠTE! ZAMERAM JOJ NEKE STVARI! Nada otkrila detalje o pevačicinoj prošlosti pre Arkana! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 7 / 7

"Prva Hit parada u Domu sindikata, nikad neću zaboraviti... Tada je trebalo da izdam 'Jutro je'. Kažu oni meni: 'Moraš da blistaš', ja odlazim za Solun sa Zlatkom i kumovima. Pređemo ceo Solun, ne nađemo ništa. Odlazim u Trst, ni tamo ne nalazim, počinje panika... Idemo za Rim, mi mrtvi glavni, mrtvosani! Ni tamo ne nađemo ništa, ne snađemo se. Međutim, 'ajde ponovo da se spustimo u Trst i nalazim suknju koja je tada bila 400-500 maraka. Kupim nekoliko kompleta, ali tu suknju nikad nisam obukla. Ceca dolazi u Dom sindikata, a ta suknja mi stoji tu, suknja ludilo mozga! Ceca kaže: 'Jao, čija je ovo suknja', kažem - moja. Kaže: 'Molim te mi prodaj to, daj mi', ja reko: 'Nema šanse'. Tužna sam, tužna što joj nisam nikad dala tu suknju, nikad je nisam ni nosila. Skupa čipka, skupa suknja... Suknja je završila kod Snežane, majke teniserke Jelene Janković! Hit", prisetila se Nada Topčagić.