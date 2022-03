NADA TOPČAGIĆ OPLELA O ESTRADI - "Odakle im pare za Dubai? To je FORA!"

Nada Topčagić prokomentarisala je koleginice koje putuju po egzotičnim destinacima, te otkrila tajnu o bakšišu.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Pjevačica je bez dlake na jeziku komentarisala kolege, a zatim otkrila šta se dešava sa velikim bakšišem koji dobijaju na nastupima.

"Kod pjevača je najveća kriza. Samo se mnogi kriju iza toga, baš ne volim kada se slikaju sa nekim velikim novcem, bakšišom, bakšiš je trenutan, sve je to fora, pa znam ja, dobijem hiljade i hiljade bakšiša, a to mora da se vrati gazdi posle, sve je to fora", otkrila je Nada, pa dodala:

"Ja kažem, j*bote odakle im pare za Dubai, pitam se šta je sa ovim ženama, to dižu noge, to su Maldivi, to su Sejšeli, a ja nikada ne bih išla tamo, prije bih išla u močvaru u Krčedin".

Nada Topčagić napravila je šou u Jutarnjem programu kada je nekoliko puta pogriješila umjetničko ime pobjednice izbora Pjesme Evrovizije Ane Đurić Konstrakte, a zatim ju je uporedila sa Svetom Petkom: