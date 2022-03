KONSTRAKTA, VODI ME U TORINO DA TI DRŽIM BOKAL! Nazvala je Komprostom, sad bi da peva s njom - "Svi bi pričali o nama!"

Pevačica Nada Topčagić ne prestaje da hvali predstavnicu Srbije na Pesmi Evrovizije

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica Nada Topčagić dospela je u žižu interesovanja kada je Anu Đurić Konstraktu, u jednom intervjuu nazvala Komprostom.

Ana ju je istog trenutka zapratila, a sada Nada otkriva da bi volela da bude uz nju na Eurosongu u Torinu i pomogla joj da pobedi!

"Konstrakta mi nije zamerila što sam je nazvala Komprosta. To je bio lapsus, svakako su nekoliko dana nakon njene pobede svi grešili oko njenog imena. Neobično je, nije teško da se pogreši. Ona mi je mnogo zanimljiva, pratimo se na Instagramu i verujem da bi se super slagale kada bi počele da se družimo. Ne bi bilo loše da me povede u Torino. Ja mogu na bini da držim bokal ili peškire. To bi bio nastup o kom bi Evropa pričala danima. Ma kakva Evropa, celi svet", rekla je Nada i dodala:

"Predlažem Konstrakti da se nađemo i zajedno osmislimo nastup. Pobeda nam je zagarantovana".