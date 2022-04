PEVAČICE S NOVČANICAMA SU MI FUJ! Angelina gledala snimke - "Podsećaju me na striptiz klub i IBARSKU MAGISTRALU!"

Pevačica Angelina otkrila i da "nisu krive pevačice, nego ovi što ih slušaju"

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pevačica Anđela Vujović, poznatija kao Angelina, dospela je u centar pažnje medija zbog svog nastupa na Beoviziji, a sada i zbog komentara na pevače i pevačice na čijim nastupima "pljušte novčanice".

"Nikada nisam bila bakšiš pevačica, da mi neko prilazi i kiti me novcem", rekla je Angelina, osvrćući se na početke i činjenicu da je na nastupima pevala i narodnjake, i nastavila:

"Ne mislim da je to sramota, možda bih malo volela da jesam takva. Bila bi mi jako neprijatno da mi stavljaju fišek od novčanice u grudi ili da mi lepe pare na čelo. Videla sam ja takve snimke i meni je to ružno i fuj! Podseća me na striptiz klub. Nije to do tih devojaka koje pevaju, već do onih koji ih slušaju. Iskreno, takvo ponašanje je za mene Ibarska magistrala i ne pronalazim se u tome", rekla je Angelina u emisiji "Milizam".

Ovako je Angelina izgledala na Beoviziji:

A, ovako samo par dana kasnije, na zasluženom odmoru: