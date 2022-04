KARLEUŠIN MILJENIK OTKRIO SVE O CECI! Zvezda Granda ispričala kako se pevačica ponaša iza kamera - svima je OVO rekla!

Finalista prošlogodišnje sezone emisije "Zvezde Granda" Žarko Madžić ponovo se vratio u takmičenje i to u tim Svetlane Cece Ražnatović.

Izvor: Instagram/zarko_madzic

Žarko Madžić oduševio je sve kada se skinuo na bini i pokazao mišiće, a Jelena Karleuša koja je tada bila u žiriju bila je oduševljena te poručila - "Što je dobar frajer".

Posle toga Žarka su mnogi prozvali Karleušinim miljenikom, a on se vratio u novu sezonu takmičenja, te upao u tim kod Svetlane Cece Ražnatović koja je zauzela Jelenino mesto nakon što je napustila "Zvezde Granda".

Pevač je sada otkrio detalje saradnje sa Cecom, kakva je kad se ugase kamere i kako se druže na probama.

"Ceca je ispala ozbiljna faca, mi smo došlu u međuvremenu, imali smo probu sa njom, ona je najkomotnije pružila ruku i rekla: 'Dobar dan, ja sam Svetlana'. Lepo nas je ugostila i radila sa nama, tako da svaka čast, baš svima kažem da je ozbiljna faca. Ona je na probi posvećena svakom kandidatu, ima nas mnogo, a malo vremena, a svakome je pokušala da objasni kako bi to trebalo da se otpeva i uživo kada smo je slušali peva svaka joj čast", otkrio je Žarko.

Jedan je od takmičara koji osim svojim glasom pleni i fizičkim izgledom, te se i to pored pevanja često komentariše.

"Radim ja na tome, ljudi uopšte ne znaju koliko je to teško izgledati lepo, koliko to zahteva odricanja i žrtve, ne pijem alkohol, trudim se da ležem na vreme, pet obroka pravim, nije to samo dizanje tegova i sklekovi... To je jedna ozbiljna nauka koja stoji iza toga i zalaganje. Smatram da danas pored pevanja i tih svih kvaliteta, tržište zahteva da ima dobrog pevača koji dobro izgleda, da je elekventan, pametan, da ima dugu kosu. Lep, zgodan, neophodan", rekao je Žarko kroz smeh i dodao:

"Bez presije sam došao u takmičenje, totalno opušten i želim samo što više da eksperimentišem".