Ponovo ljubavna drama u Zadruzi, koja se završila još jednim raskidom.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dalila Dragojević i Filip Car su nakon žestoke svađe ponovo raskinuli, po ko zna koji put u rijalitiju, posle čega je ona završila u suzama i svašta izgovorila sada već bivšem dečku.

"Kakvo si ti go*no! Griža savesti što ne možeš da podneseš da meni bude loše! Fuj", plakala je Dalila.

"Koja sam ja budaletina", govorio je Car non-stop.

"On je ometen u nekoj fazi odrastanja. On ne čuje ništa osim sebe. Nema razumevanja za druge. Samo on, on i on. Ne mogu više da te slušam, ti si meni mozak izvadio iz glave, imam samo uši koje se tupe dok te slušam. Rekao si da si iz griže savesti sa mnom!", urlala je Dalila.

"Samo si to zapamtila, j*bem ti majku!?", besneo je Car, a ona mu je uzvratila odgovorom da je samo to bilo iskreno.

"Rekao sam da ne mogu da budem s tobom jer te volim, a ti si nenormalna!"

POSLE ŽESTOKE SVAĐE PONOVO PAO RASKID! Dalila van sebe zbog Filipa - Mozak si mi izvadio iz glave, ne mogu više!

"Ja bih sad izašla iz vlastite kože i da imam krila, izašla bih da niko ne zna gde sam, šta sam, obesila se, udala", govorila je Dalila u suzama i poručila mu da je nezadovoljan u svom životu i da mu nije ona kriva zbog nezadovoljstva u detinjstvu.

"Samo ti o meni se*i... Je l' možemo da se raziđemo, pošto smo nezadovljni?", nastavio je Filip.

"Raziđi se, nemoj da me ucenjuješ više, izađi", vikala je Dalila.

Filip je potom izleteo iz paba, a ona je počela da plače.