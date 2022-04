PAO U NESVEST ISPRED BELE KUĆE! Nakon Miljaninih reči se srušio kao sveća - Svi odmah poskakali oko Bebice (VIDEO)

Nenadu Macanoviću Bebici slošilo se nakon reči Miljane Kulić te se onesvestio u dvorištu Zadruge.

Tokom "Igre Istine" Milica Veselinović upitala je Miljanu šta se dešava sa Nenadom, koji je ranije pokušao da pobegne iz rijalitija, i da li se pomirila sa Zolom.

"Nemam ništa u planu, činjenica je da nisam normalno. Smatram da je mojim roditeljima i ljudima koji me podržavaju loše zbog ovoga što ja radim. Nenad i ja smo tri meseca zajedno, da sam znala da će do ovoga da dođe, nikad ne bih ušla sa Nenadom u rijaliti. Ovo je zatvoren prostor koji me je poremetio, mnogo mi je loše, nije mi lako, ne znam šta ću sama sa sobom, upala sam u takvu depresiju, razmišljam, razgovaraću posle 'Igre istine' i sa Nenadom i Sa Zolom", rekla je Kulićeva koja je pre toga raskinula sa Nenadom.

"Niko ne zaslužuje da bude povređen i da se muči ako to nije to.Nenade, volela sam te, znaš da sam te iskreno volela, ušla sam u rijaliti, poremetile su se neke stvari. Nisi zaslužio da se ovo desi, smatram da treba da ideš svojim putem", dodala je Kulićeva.

"Okej", odgovorio je Nenad.

"Žalosno, gleda ga i smeje mu se", dobacili su zadrugari.

"To je iz nemoći, sva se tresem. Smejem se iz nemoći, to je to. Kad nije digao ruke posle razvoda, neće ni sada, pričala sam svuda sa njim. Ljudi budu godinama u braku, pa prevaziđu sve", odgovorila je Kulićeva.

Nenad je napustio Belu kuću, ali se odmah ispred nje i srušio. On je pao u nesvest, a zadrugari su odmah pritrčali da mu pomognu!

