CAR I DALILA LOMILI SVE PRED SOBOM! Mensur ih doveo do LUDILA, ona NAPUSTILA Bijelu kuću, doživjela POMRAČENJE!

Nakon što je Filip Car rekao Dalili Dragojević da prekine svađu sa Mensurom Ajdarpašićem i navede još dva najkoristoljubivija takmičara, ona je napustila Bijelu kuću i otišla do ekonomskog dvorišta, gdje je došlo do haosa između Cara i nje, piše Kurir.

Izvor: Kurir/Printscreen/Zadruga

Car i ona su lomili sve pred sobom, a ona ju je on ostavio da plače.

"Mislim da ja nisam koristoljubiva osoba, niko sem Sanje me nije naveo. Prošle godine sam naveo Frana zbog druženja sa Đedovićem. Smatram da si dobar, ali si koristoljubiv u prijateljstvima i ljubavi. Druga osoba je, nisam siguran da li je to Martina, te sve priča sa Ša, pas, Tara... Neću da je navedem jer ne znam da li je koristoljublje. Druga osoba će biti Mateja, ne samo situacija sa Matejom. Smatram da si možda najkvalitetniji momak u kući, ali mislim da ti se sviđa totalno drugačiji tip od Anđele. I navešću osobu za koju smatram da je najkoristoljubivija što se tiče podrške, ljubavi, svega, a to je Mensur", rekao je Car.

"Ja ću navesti Mensura na prvom mjestu. Smatram da sada, ne sada, nego i prije, da je počeo da koristi Milicu u odbrani protiv Mine, da joj se ne bi približio. Milicu ljubi više nego prije, oprašta više nego što je opraštao, samo da ne bi oskrnavio prethodnih sedam mjeseci", ustala je Dalila.

"Ti si prešla preko pljuvanja", rekao je Mensur.

"Tvoje kragne, modrice, tolerisanje šamara neću komentarisati. Hodaš sa ogrebotinama, ja ne. Koristiš Milicu kao oružje u odbrani protiv Mine. Veza ti je bila nebitna, učešće nebitno dok se nije pojavila Mina. A i sada je sve nebitno, bitno je samo šta se dešava sa podrškom, ti si tu nebitan", govorila je Dragojevićka.

"A i tu priču može da zagasi sad, ali neće", skočio je Car.

"Ja da sam htio da vi sjedite po ćoškovima, ali nisam. Ja sam izabrao da ja sjedim, a vi lajete. Znaš ko ti je bio idol, sjeti se. Ja sam izabrao da ne napravim sr*nja koja ste vi, da budem gospodin čovjek", uzvratio je Ajdarpašić.

"Upravo si sad priznao da si sve radio planski, a naša sr*nja su se dešavala iskreno. Uvijek skačeš kad imam izlaganje, ja na tvoja ne. Pusti me, ne mora da znači da je istina, to je moje mišljenje. Ti si juče meni dao dezinformacije, informacije, pa se ja nisam upalila", rekla je Dalila.

"Postoje nelogičnosti u Dalilinom izlaganju, ja znam šta ona radi ", rekao je Mensur.

"Ja se nadam da ćeš mi ti nelogičnosti objasniti u sredu na radiju. Ali vidim da si ti sada najnasmijanniji ikad", govorio je Car.

"Mensur mjesecima ostaje u vezi koja mu ne odgovara, zarad nečeg drugog. Momak je proračunat, a ovdje se živi život, ne igra se rijaliti", istakla je Dalila.

"Ja smatram da su njegova sr*nja veća od mojih, jer se ja ne predstavljam takvim kakav se on predstavlja", rekao je Car.

"Meni nije prvi put da me nazivaju nasilnikom, agresivcem. To što pričate nema poentu", rekao je Mensur.

Car i Dalila Izvor: Zadruga Official

"Skloni se, skloni se, skloni se! Ti si životinja, koja se iživljava na meni, ne dozvoljavaš mi da pričam!", urlala je Dalila.

"Napravićeš mi incident sa nekim od njih zbog svog jezika. Poštedi me, po hiljaditi put! Što se tiče Mensura, to, to i to. Ti opet...", rekao je Car.

"Pusti me više, pusti me više. Svaki put isto radiš", nastavila je Dragojevićka i krenula da udara Cara.

"Ko te j*be", odbrusio je on i otišao.