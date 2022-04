U NIKOLIN I NJEN ODNOS NE BIH ZALAZILA! Ovako je Ana Kokić pričala o Rađenu i pevačici - samo jedno joj je bilo BITNO!

Vaterpolista Nikola Rađen pretukao devojku Milicu Ristić, prenose domaći mediji.

Delovalo je da su bivši vaterpolista i pevačica srećni, a on je ranije otkrio da su započeli i zajednički život. Kako su preneli ranije domaći mediji pevačica je policijskoj patroli navodno ispričala da je nakon kraće rasprave njen emotivni partner pretukao, tačnije, zadao više udaraca u predelu glave i po telu.

Šuškalo se i o venčanju, a Rađenova bivša supruga Ana Kokić je nedavno komentarisala njihov odnos.

"Milicu sam upoznala i mislim da je divna. U njen i Nikolin odnos ne bih zalazila, međutim, od izuzetne mi je važnosti kako se ona ophodi prema mojoj deci kada su zajedno", otkrila je Ana, a novu tatinu devojku prihvatile su i njihove naslednice Tea i Nina.

"Shvatile su da su to normalne stvari, da je to sve život i normalno su to prihvatile. Sa decom je potrebno o svemu otvoreno pričati. Ne sme se od njih ništa kriti, lagati ih niti im predstavljati kao nešto strašno", smatra Ana.

"Nakon odluke o razvodu imali smo jedan divan razgovor gde smo se složili da je zbog ćerki poželjno da sve što je bilo među nama ostavimo po strani. Muž i žena smo bili, to ne moramo više biti, ali ne možemo prestati i da budemo njihovi mama i tata. Nisu njih dve tražile da se rode, nisu birale roditelje niti su dužne da trpe naše nesuglasice. One su devojčice koje treba da izrastu u dobre ljude, a ko će u tome najbolje da im pomogne ako ne nas dvoje. Osluškujemo njihove želje, normalni smo i zreli ljudi i za sada savršeno funkcionišemo", istakla je Ana Kokić.

Inače, pevačica Ana Kokić sa bivšim Nikolom Rađenom je nakon razvoda ostala u dobrim odnosima, a nedavno je priznala i da njihova bliskost zalazi toliko daleko da nije imala problem kada je sportista sreću pronašao pored nove devojke, estradne umetnice Milice Ristić i izrazio želju da ih upozna.

Milica i Nikola su vezu su obelodanili na rođendanu proslavljenog vaterpoliste, koji se 2019. godine razveo od pevačice Ane Kokić, sa kojom ima dve ćerke.

