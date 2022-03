RADIM KAO KONJ, A ON SVE PARE STRPA U DŽEP! Maja "oduvala" Čedu Čvorka, ni ONA ga nije štedela - Da mi bednih 100 evra!

Pevačica Maja Marković napustila je studio kada je videla Čedu Čvorka, evo šta je druga pevačica grupe Luna rekla o saradnji s njim

Izvor: Kurir televizija

Maja Marković bivša pevačice grupe Luna i Čeda Čvorak njen osnivač nakon dugo godina našli su se oči u oči u studiju Kurir televizije i tom prilikom je nastao opšti skandal kada je pevačica ustala i napustila emisiju.

Maja nije želela da objašnjava svoj postupak, već je na pitanje voditelja "u kakvim su odnosima" rekla "ne u toliko dobrim da bi smo sedeli u istoj emisiji".

Razlog za netrpeljivost bivših saradnika leži u tome da su pevači svojevremeno završili na sudu i da je tada Maji zabranjeno da izvodi pesme grupe Luna koje je otpevala.

Izvor: Kurir televizija

Maja je u jednom intervjuu 2019, otkrila još neke pikanterije dok je još bila u grupi Luna i javno obelodanila da joj je Čeda Čvorak uzimao honorare od nastupa i stavljao sebi u džep. Ove tvrdnje potvrdila je i Ivana Krunić, takođe bivša članica pomenute grupe.

Ivana Krunić

Izvor: MONDO, Goran Sivački

Kristina Čanković došla je na Majino mesto 2006. godine, međutim u grupi se nije dugo zadražala. U javnost je iznela niz uvreda protiv Čede Čvorka.

"Poslednjih godinu dana u grupi ništa ne funkcioniše kako treba, a sve zbog Čede, koji je nepodnošljiv. Nije tajna da je veoma težak kao čovek i da ne postoji osoba sa kojom se bar jednom nije posvađao. „Lunu“ napuštam jer ne mogu više da podnesem psihičko maltretiranje, niti ropstvo u kojem se nalazim. Radim kao konj, a on sve što zaradimo, trpa sebi u džep. Valjda vam je jasno kakav je to čovek kada mi još nije dao novac od nastupa u novogodišnjoj noći. Prvih godinu dana sve je bilo u redu, ali poslednjih meseci ne dobijam čak ni to. Doduše, nekada se umilostivi pa mi kao poslednjoj bednici da sto ili dvesta evra od nastupa. Dve godine sam radila danonoćno kako bio on zadržao kuću na Bežanijskoj kosi, koju je kupio zajedno sa Majom Marković. Kad su se rastali, morao je da joj iskešira 50.000 evra, za šta sam ja crnčila. To znaju svi", pričala je tada ona.

Pogledajte kako je izbio skandal s Majom i Čedom: