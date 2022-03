MATORA SAM ZA DRUGO DETE! Slavica o naslednici i intimi - "Navikla sam na samoću, to me PLAŠI! Izležavam se ceo dan"

Pevačica Slavica Ćukteraš već neko vreme se ne pojavljuje u javnosti, a sada je progovorila o ćerki koju je dobila sa bivšim suprugom Vladom Avramovim i o planovima za budućnost.

Izvor: Instagram/slavicacukteras

Slavica sa ćerkom živi u Novom Sadu, a mnogi su se pitali od čega sada živi, budući da je pandemija korona virusa i te kako uticala na muzičare. Iako nije detaljisala o finansijskom stanju, pevačica je priznala da ima taj luksuz da se određenim danima izležava i ne radi ništa.

"Zavolela sam Novi Sad, tu mi se dete rodilo i shvatila sam ga kao moj grad, koji sam lepo upoznala i stekla prijatelje. Kada je Viktorija sa mnom, kada nije kod tate, ustajem u 15 do 7, popijem brzo kafu, spremim je za vrtić, odvedem je, kad se vratim prošetam psa, pa onda kreću moje obaveze. Uvek imam šta da radim. Ali kad neću, onda se izležavam ceo dan, ne javljam se nikome", rekla je Slavica i poručila da je njena naslednica pokupila kako mamine, tako i neke tatine osobine.

"Prva stvar koju sam ja odlučila za nju je da je ne izlažem medijima jer se možda ona odluči za neki posao gde ne želi da je ljudi znaju. Ostavila sam njen život u njenim rukama, ja da je odgajim i da bude čista. Ako poželi da se bavi javnim poslom, prirodno je da stanem iza svog deteta. Ali moje je do tad da je sačuvam jer ona možda sutra želi da bude doktor, pilot. To je dogovor bio bivšeg supruga i mene još kad sam bila trudna", poručila je pevačica, a na pitanje o drugom detetu rekla:

"Volela bih, ali prosto je nemoguće. A i mislim da sam matora već za to".

Iako ne voli da govori o emotivnom statusu, priznala je da trenutno nema partnera, te da joj nekada to nedostale, ali da se ipak navikla na samoću.

"Ljubavni status mi je u minusu, nikako da dođe na nulu, a o plusu da ne pričamo (smeh). Mislim da treba period neki da prođe i od mog razvoda i uopšte kad izađe neko iz veze, da naiđe na tu pravu osobu da može sa njom sve. Meni se još niko ne pojavljuje ko bi mogao na taj način da mi skrene pažnju. Možda mi ponekada to nedostaje, ali najgore je to što sam se navikla na samoću. To me malo plaši. Znaš kako kažu stariji, nikad ne traži, ne srljaj, samo će doći, a da l' će doći, kad, ali ako se ovako nastavi - neće", zaključila je pevačica.

Slavica je nedavno otvoreno je govorila o problemima s kojima se nosila na početku karijere, ali i kasnije kada se suočila s velikim zdravstvenim poremećajem s kojim je uspela da se izbori.Pevačica je prošle godine preživela je pravu dramu kada je povredila oko prilikom spremanja stana, nakon čega je završila u bolnici iz koje je na kućno lečenje puštena nakon tri nedelje.