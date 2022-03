SAMO ZA ONE KOJI OČIMA NE MOGU DA ME VIDE! Suzana Mančić šokirala porukom i slikom koju ne prestaju da komentarišu!

Pokazala lice bez Fotošopa i filtera.

Suzana Mančić, čuvena "Loto devojka", jedna je od retkih koja objavljuje selfi fotografije bez korišćenja Fotošopa ili drugih aplikacija i filtera za ulepšavanje, ali i ličnost koja svoj ljubavni život apsolutno ne krije.

Tako je i uz najnoviju fotografiju koju je objavila naglasila da nema filtera, a dodala i zanimljivu poruku.

"No filter, no Fotošop. Samo malo odmora. Ovu sličicu sam postavila za sve one koji me vole, a naročito za one koji očima ne mogu da me vide. Lepo veče vam zelim", poručila je Suzana Mančić, a kompliment joj je udelila i glumica Lidija Vukićević, koja takođe važi za jednu od najlepših dama.

Nekadašnja voditeljka i jedna od najpopularnijih ličnosti u bivšoj Jugoslaviji ima 65 godina i nedavno je pričala o tome da je sama sebi na prvom mestu, jer su joj ćerke već odrasle i svaka je krenula svojim putem.

"Dan bez smeha je izgubljen dan", poručila je nedavno Suzana Mančić.

