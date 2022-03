"POBEDNICA? ZAVISI S KOG ASPEKTA GLEDATE" - Srpska misica otkrila šta misli o Konstrakti, ali i o bakšišu od 4.000 €!

Nekadašnja učesnica "Pinkovih zvezda" i bivša zadrugarka Sara Reljić progovorila je o planovima, bakšišu i idealnom muškarcu.

Izvor: Instagram/screenshot/sara_reljic.1

Sara priznaje da nije oduševljena srpskom predstavnicom na "Evroviziji" Konstraktom i njenom pesmom "In Corpore Sano".

"Pobednica? Pa, zavisi sa kog aspekta gledate. Ono, šta znam, okej mi je, baš nemam mišljenje, iskreno. Prijavila bih se za to takmičenje, ali to nije merilo popularnosti, kvaliteta, svega. Samo bih to uradila zbog lične promocije, baš kako je Konstrakta rekla da je ona uradila", istakla je Sara Reljić, te dodala da neguje prirodni izgled i da je plastične operacije ne zanimaju.

Osvrnula se na emotivni status, ali i rijalitije i bakšiš.

"Ima udvarača na Instagramu, ali mi ne treba to, nego stvarno nešto. Solo sam, treba mi neko ko je iskren, ambiciozan, lep, zgodan. A ušla bih u rijaliti, zavisi koji. Ako je nešto poput 'Operacije trijumf', da, ali ovo danas, to ne. Od bakšiša sam najviše dobila, da sam držala odjednom u rukama, oko 4.000 evra", otkrila je Sara Reljić koja priprema nove pesme, ali i nastupe širom regiona.

Sara Reljić, plasirala se u polufinale takmičenja lepote koje je ove godine održano u Dominikanskoj Republici. Ona nije odnela pobedu, ali je osvojila zavidno 5. mesto.