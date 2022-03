EMINA JAHOVIĆ RASPLAKALA SVE U STUDIJU! Životnom pričom ih dovela do suza - "Kad te jednom UDARI o dno doživiš ŠOK"

Pjevačica Emina Jahović gostovala je u jednoj turskoj emisiji gdje je životnom pričom sve dovela do suza.

Izvor: YouTube/Novo jutro

Emina je svojevremeno u više navrata ispričala da je odrasla u Novom Pazaru pored oca Nusreta Jahovića, mame Senije Jahović, sestre Sabine, koja je takođe i brata Mirsada Jahovića Turkdžana, a Emina je najmlađe dijete u porodici.

Oca je izgubila kada je imala 18 godina, danas o njemu govori sa mnogo tuge i ljubavi.

"Ja cijeli svoj život živim razdvojena od porodice. Nikada nismo bili na jednom mjestu zajedno, Nikad", započela je Emina Jahović u emisiji, zbog čega su ostalim gostima počele suze da se slivaju niz lice.

"Moj otac je preminuo kada sam imala 18 godina. Brat i sestra su otišli na studije. Brat je došao u Tursku da igra košarku, a sestra je otišla na fakultet da studira medicinu. A ja sam ostala sama sa majkom i brinula se o njoj 7-8 godina", ispričala je Emina i dodala:

"Dakle na primjer uopšte nisam preživjela svoje djetinjstvo. Kada kažu: 'Možda stvarno ne bih uspjela u životu da nisam ostala tako beznadežna'. To je stvarno tako. Kad te život jednom dolje povuče i udari o dno, doživiš šok, ali odande odskočiš i ustaneš. To je tako. Zato ponekad te teške i negativne stvari koje smo doživjeli moramo pretvoriti u pozitivne. Samo tako postajemo jaki. Dakle, proživljavajući bol. Jer to je život".

Emina Jahović je prošle godine tužila supruga Mustafu Sandala zbog neuplaćivanja alimentacije za djecu, a kako su turski mediji prenijeli, sud u Istanbulu je suspendovao slučaj. Kako se navodi, ustanovljeno je da Eminine optužbe nisu istinite.

Turska zvijezda Mustafa Sandal je nakon tužbe podnio kontratužbu u kojoj su dostavljeni dokazi da je od razvoda 2018. godine uplatio ukupno 1,8 miliona turskih lira, odnosno oko 115.000 eura.