BOŽINOVSKA RASKRINKALA ESTRADU: Svi se razmeću na društvenim mrežama, a ovo je istina o njihovom bogatstvu i poslu

Pevačica Goca Božinovska otkrila je da nije sve kako izgleda.

Izvor: MONDO

Od kako su društvene mreže postale popularne na našim prostorima, svi, a posebno javne ličnosti se utrkuju da pokažu što veće bogatstvo, luksuzna putovanja i krpice... Ali kako kaže Goca Božinovska istina je daleko od toga.

Pevačica koja ima bogatu karijeru u kojoj je zaradila mnogo novca koje je uložila u svoju porodicu i decu, pa mnogi kažu da živi luksuzno, a ona je otkrila kakav život vodi.

"Ja radim petanest sati dnevno, u putu sam non stop. Dođem sa nastupa, raspakujem kofere, stavim garderobu na pranje, popakujem drugu i opet idem na put. Recimo idem u Pariz, ljudi me vide na aerodromu i kažu jao blago njoj, uživa, ide u Pariz… A, ja od Pariza samo aerodrom vidim. Kad dođem na romsku svadbu recimo, pevam od ujutru do ujutru, pa opet nazad na aerodrom. Kući opet raspakivanje, plaćanje računa i sve tako", rekla je tada Goca, dodajući da ništa nije onako kako izgleda.

"O meni su pisali da kupujem morsku so za bazen, da bih se bahatila, a istina je da sam je kupila da bih ređe čistila bazen. Šta da radim kad ga već imam, da ga zatrpam. Ja nisam ni htela da pokazujem da imam bazen, nego su novinari navalili da me slikaju pored njega. A, ako su već došli da me slikaju pa ne mogu ih ja odvesti u šupu kod komšije i reći e, ovo je moje. Mi i ako imamo to je zato što puno radimo, ali nema tu nikakvog glamura, težak je to život", zaključila je Goca.

Pogledajte u kakvom luksuzu pevačica živi:

O kom bazenu je reč mogli smo videti kada se proslavljalo rođenje malog Zorana Šijana: