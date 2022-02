ŠOK INTERVJU! Srpski novinar riješio da progovori pa otkrio TAJNE ESTRADE - Od Bube i Jale do Lukasa i Vere Matović

Ko voli da se kocka, ko je široke ruke, ko se borio sa drogom a ko je kupovao zlatan prsten konobarici - na ova i mnoga druga pitanja, odgovore daje poznati srpski novinar i publicista.

Novinar i publicista Draško Aćimović jednom prilikom je odlučio je da bez dlake na jeziku razotkrije srpsku estradnu scenu – pričao je o Šabanu Šauliću, Mirku Kodiću, Tomi Zdravkoviću, Rasti...

Prvo se prisjetio jednog događaja od prije 40 godina.

"Neke 1981 sjedili smo Šaban Šaulić ja i još neki u jednom od tada najpoznatijih klubova. Zima bila, minus 10 ulazi neki ciga srednjih godina i prilazi Šabanu.

- Šta ćeš da popiješ?, upitao ga je Šaban.

- Pivo...

- Hoćeš da ti uzmem odmah 5 piva?

- Ma sad ću samo dva...A jel mogu i neko da ponesem?

- Možeš naravno...

Tad su bile u modi one postavljene kožne jakne. On je svoju, skoro novu jaknu skinuo i dao mu, obukao ga. Ovaj skočio da ga ljubi i grli”, otkrio je Aćimović.

Napominje kako je Novica Urošević, inače čuveni hit mejker, bio široke ruke i da nikada nije dozvoljavao da neko plati račun u kafani kad je on tu.

"Jednom je otišao do zlatare, kupio prsten i donio ga i poklonio kelnerici. Žena kad se srušila nije. E i još jedan pevač je bio galantan, ali sad nema te pare, to je Šabanov brat - Hasan Dudić. On kad je imao para svi su imali. Kao i Milić Vukašinović. Koliko je on samo para ostavio u nekadašnjoj Dugi", rekao je Aćimović u emisiji “A šta vi mislite”.

Aćimović je napomenuo da je jedan od najvećih hitmejkera Dragan Aleksandrić.

"On je mnogo toga uradio. Bio je šef i vojnog orkestra, imao kuće, bio milioner... I sve što je imao izgubio je od kocke. I Mirko Kodić je mnogo izgubio na kocki. I Lepa Lukić je gubila ali ne toliko. A koliko je samo Aca Lukas izgubio na kocki. Valjda se izvukao iz narkomanije. Znam da je Viktorija bila narkomanka. Ali se izliječila, izvukla se", rekao je Aćimović.

Govoreći tada o Tomi Zdravkoviću, Aćimović je rekao da "svi vole Tomu Zdravkovića" ali…

"...Ali Toma ne bi mogao da prođe u nekom Čačku ili nekom selu gdje peva Vera Matović. Svi slušaju Tomu ali on ne prolazi gdje su selendre i šabački vašari. Tu slušaju neke druge pevače", rekao je Aćimović.

Ističe kako danas svako može da snimi ako ima para.

"Marija Mihajlović, sjajna pjevačica, otpjevala je prateće vokale za 80 odsto estrade. Voli da popije, voli da klopa i pjeva umesto drugih. Meni je nepojmljivo da neki Rasta i neki Jala i ostali drže koncert u Areni. Na Tašmajdanu 12.000. Meni je to nezamislivo", rekao je Aćimović.