TRAŽIO MI JE DA GA RUČNO ZADOVOLJIM: Sandra šokirala pričom o Dejanu - "Mislila sam da se šali, a on mrtav ozbiljan"

Učesnica Zadruge rešila da raskrinka Dejana Dragojevića

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zadrugarka Sandra Rešić kaže da se duboko razočarala u Dejana Dragojevića, kog je doskoro smatrala najboljim prijateljem, pa je otkrila da joj je u šteku tražio da ga ručno zadovolji i krišom imaju se*s!

Pevačica je u dvorištu Marku Đedoviću ispričala da Dragojević od početka samo glumi da bi odneo pobedu, te i da Dalilu nikada nije voleo, već je u pitanju bila samo uzajamna korist.

"Dejan me je razočarao do te mere da više nemam nameru da ćutim i pokrivam ga i branim. Narod misli da je on žrtva otkako je rijaliti počeo, ali činjenica je da samo dobro glumi. Krila sam da me je dok smo bili u šteku terao na se*s. Hteo je da ga ručno zadovoljim, gurnula sam ga šokirana i rekla da se uozbilji. Prvo sam pomislila da se šali, ali sam videla da je mrtav ozbiljan. On je loš čovek, samo glumi žrtvu da bi pobedio. Sumnjam da je ikad voleo Dalilu, sve su to bile lažne suze. Iz aviona se vidi da je taj brak samo fikcija. Oni su zajedno jer oboje od toga imaju korist. On finansijsku, a ona pokriće da ga vara sa strane, a da svi misle da su u skladnom braku. Samo su mu bitni fanovi i pobeda", rekla je Sandra.