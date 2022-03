VILE NA KIPRU I U LJUTICE BOGDANA, APARTMANI, SAD I STAN U DUBAIJU: Ceca kupuje još jednu nekretninu!

Svetlana Ceca Ražnatović navodno razmatra kupovinu luks stana preko koleginice

Izvor: instagram.com/cecaraznatovic

Svetlana Ceca Ražnatović navodno kupuje stan u Dubaiju posredstvom agencije koju posjeduje njena koleginica i kuma Viki Miljković.

"Čim je Viki potpisala ugovor sa Arapima, Ceca joj je rekla da joj pronađe adekvatnu nekretninu za nju i njenu porodicu, kako bi, osim na Kipru, mogli da uživaju u odmoru od posla i u Dubaiju. Dala joj je odriješene ruke što se tiče novca, pa tako Violeti neće biti problem da nađe idealan životni prostor za svoju kumu", rekao je neimenovani izvor i otkrio da su "već dva stana u opticaju".

"I jedan i drugi posjeduju privatni parking, tri sobe i tri kupatila, izlaz na more, spa centar, spoljašnji i unutrašnji bazen i teretanu. Obije nekretnine staju oko 300.000 eura, a iste će moći, ukoliko bude željela, da izdaje. Za njihovu rentu može da se inkasira od 3 do 5.000 eura mjesečno, budući da njihova ekskluzivna lokacija to dozvoljava".

Ceca Ražnatović je potvrdia da "razgleda neke stanove", ali da će konačnu odluku o kupovini nekretnine donijeti sa ćerkom Anastasijom i sinom Veljkom.

