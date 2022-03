DO SADA SAM JA BILA DIVA! Ceca imala tremu zbog Anastasije, otkrila šta joj je rekla pred prvi nastup i kad će u PENZIJU

Ceca Ražnatović nije bila s ćerkom u Parizu, ali je sve vreme pratila šta se dešava.

Izvor: Instagram/cecaraznatovic/RaznatovicAnastasija

Anastasija Ražnatović sinoć je održala prvi nastup u karijeri, u prepunom klubu u Parizu, a na svoju naslednicu veoma je ponosna i njena majka Ceca Ražnatović, koja je sinoć pevala na Kopaoniku pa nije mogla da joj bude podrška i na licu mesta.

Ceca je napravila spektakl na Kopaoniku, a njena ćerka u Parizu. Kako je istakla, imala je tremu zbog Anastasije i sve vreme je razmišljala o tome.

"Imala sam tremu zbog Anastasije, tražila sam da mi pošalju klipove da vidim kako sve izgleda. To je moje dete i drugačije reagujem, emotivno, to je normalno. Čule smo se pred njenu probu, žao mi je što nisam s njom. Do sad sam ja bila diva, a sad imamo još jednu pevačicu u kući. Rekla sam joj da bude što spontanija, publika odradi 90% posla, kad se izađe na binu i kad krene ta energija", rekla je Ceca kroz osmeh, a Anastasija i te kako ima od koga da uči.

Ceca podržava Anastasiju od samog početka njene muzičke karijere i redovno je savetuje.

"Ne razumem kolege koje govore da ovo nije posao za njihovu decu i da ovo nije posao za ženu. Ja baš mislim da jeste, ako imate koga da vas savetuje, mislim da je ovo najlepši posao", iskrena je pevačica.

Nedavno je raskinula vezu s Bogdanom Srejovićem, a, kako ističe, trenutno nije zaljubljena.

"Nisam zaljubljena trenutno, ali ne postoji lepše stanje nego kada je čovek srećno zaljubljen. Ne znam da li je teško biti Cecin dečko, meni je super. Ja se radujem sitnicama, nemam drugačije potrebe od vas. Ja sebi sve mogu da priuštim, ne treba mi muškarac da bi me fascinirao novcem, meni treba iskreno osećanje, pažnja, ljubav, ono što treba svakom normalnom čoveku", istakla je Ceca i izjavila da bi joj bilo drago da Anastasija prestigne njenu slavu i da ona mirno ode u penziju.

"San svakog roditelja je da ga deca prevaziđu, moram i ja nekad u penziju. U penziji ću da pecam! (smeh) Ježim se od toga, ne razmišljam o penziji, sa 95 godina ću u penziju, do tada ću biti mlada. Osećam se dobro u svojoj koži, puna sam energije, mladalačkog sam duha", iskrena je Ceca.

Pogledajte i snimak s Anastasijinog nastupa: