Anastasija Ražnatović održala je u Parizu svoj prvi nastup u karijeri i priredila spektakularno veče publici koja je došla da je gleda i sluša.

Izvor: instagram/printscreen/raznatovicanastasija/cecaraznatovic

Ona je na nastupu i zaprošena od strane jednog mladića, a sada je svima saopšila i da je oborila rekord koji je sve do sada držala Svetlana Ceca Ražnatović.

Anastasija se oglasila na Instagramu i poručila da je oborila rekord kluba koji je pre nje držala upravo njena majka:

"Ćao dragi moji! Eto i mene da se oglasim nakon što su se malo slegli utisci. Želim pre svega svima da se zahvalim koji su bili, i na ovom predivnom iskustvu i za mene fenomenalnoj večeri prepunoj pozitivne energije! Goreli smo! Jako mi je drago da vam kažem da smo oborili rekord kluba koji je do skoro držala ni manje ni više nego Ceca Ražnatović! Kao što sam rekla i na nastupu 'Hajde da ostanemo u krugu porodice!' Sve u svemu, nastavljamo dalje još jače i bolje! Hvala svim mojim saradnicima i prijateljima koji su doprineli da sve izgleda SAVRŠENO! Bez vas to ne bi bilo isto", napisla je Anastasija.

Vidi opis ANASTASIJA SKINULA CECU S TRONA! Oborila rekord, pa se obratila javnosti - "Hajde da ostanemo u krugu porodice" (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Instagram/raznatovicanastasija Br. slika: 16 16 / 16

Ceca nažalost nije prisustvovala Anastasijinom prvom nastupu, pošto je taj dan imala svoj koncert na Kopaoniku, a ranije je otkrila da je imala tremu zbog ćerkinog nastupa i sve vreme je razmišljala o tome.

"Imala sam tremu zbog Anastasije, tražila sam da mi pošalju klipove da vidim kako sve izgleda. To je moje dete i drugačije reagujem, emotivno, to je normalno. Čule smo se pred njenu probu, žao mi je što nisam s njom. Do sad sam ja bila diva, a sad imamo još jednu pevačicu u kući. Rekla sam joj da bude što spontanija, publika odradi 90% posla, kad se izađe na binu i kad krene ta energija", rekla je Ceca u emisiji "Premijera - Vikedn specijal" kroz osmeh, a Anastasija i te kako ima od koga da uči.

Pogledajte snimak s Anastasijinog nastupa: