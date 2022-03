STAVILA SAM SILIKONE, UGOJILA SE 5 KILA I NAJBOLJA SAM RIBA NA ESTRADI: Sandra Afrika o bakšišu i momcima - Niko me neće

Pjevačica iskreno o kilaži, kolegama i nedostatku udvarača

Izvor: Instagram/sandraafrika

Pjevačica Sandra Afrika važi za jednu od najzgodnijih na našoj estradi. Ističe da su joj treninzi bitni, ali i da je imala estetskih zahvata.

"Davno sam još pričala o korigovanju, to su grudi i to je to. Gledam da ne pretjerujem u tim nekim stvarima zato što sam prije svega za prirodan izgled i da se ne upropasti", rekla je Sandra i dodala da, kada je o održavanju vitke linije riječ, "vara".

"Volim i ja da uživam, jedem. Dam sebi malo oduška, ugojim se 4-5 kg pa smršam i to je to u principu".

Većina je smatra za jednu od najatraktivnijih pjevačica na estradi, a sa tim se slaže i ona.

"Pa generalno mislim po svemu. Ako toliko trajem i toliko godina tu, mislim da mogu da stanem iza te svoje riječi i da je to tako 100 posto", kaže pjevačica i dodaje da uprkos tome, nema udvarača.

"Sad da otvorimo moj Instagram, bukvalno nema. Ne znam zašto, možda se ti muškarci plaše. Muškarac treba da napravi taj prvi korak. Mislim da je to njihov dio posla".

Pored pjvačice Tee Tairović, za Sandru se priča da je nova “kraljica bakšiša”, pogotovo nakon nastupa u Americi u kojem je za strofu i refren uzela 22.000 dolara.

Na pitanje da li joj kolege zamjeraju što za izvođenje njihovih pjesama dobija poveći bakšiš, Sandra odgovara:

"Pa ne, ja pjevam njihove pjesme, oni moje. To tako u krug. Mislim da ne, ni ja nikom ne bih zamjerila. Pjevaju se pesme koje prolaze i koje su dobre", rekla je Sandra.