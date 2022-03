KANJE VEST MI JE NAPRAVIO HAOS! Karleuša progovorila o bivšem suprugu Kim Kardašijan - otkrila da li se DOPISUJU!

Jelena Karleuša danima je u centru komentarisanja zbog zapraćivanja sa Kanjeom Vestom.

Nakon što je u medijima kao bomba odjeknula vest da je Jelenu Karleušu na Instagramu zapratio slavni reper i bivši suprug Kim Kardašijan, Kanje Vest, pevačica je ubrzo podelila i snimak u kojem je potpuno gola pozirala u patikama njegovog brenda.

Kako je ostalo nepoznato da li je i kako reagovao na seksi snimak, pevačica je za domaće medije otkrila da li zmeđu njih postoji nešto više od "klika" na mrežama.

"Samo mi haos napravo po medijima i na društvenim mrežama, tako da nemam ja ništa od toga što je on mene zapratio", rekla je Jelena za Kurir televiziju.

A na pitanje da li ju je samo zapratio ili su se i dopisivali Jelena je u svom maniru odgovorila:

"E, pa, mnogo me pitaš. Htela sam da kažem da ni ne znam ko je Kanje Vest, ali to bi bilo baš glupo i bezveze. Nije mi pisao. Nemamo nikakav kontakt. Ne znam zašto me je zapratio, nikad se ništa neće desiti mimo tog praćenja. Znači, zaboravite na njega", kaže Karleuša.

Karleuša kaže da nije ni znala da je Kanje Vest toliko popularan u Srbiji, ali dodaje i da je skrenula pažnju sa rata u Ukrajini.

"Moram da kažem da je on očigledno jedna velika svetska zvezda čim je jedno glupo zapraćivanje napravio takav jedan haos. Ja sam se zbog fore i i zbog hajpa slikala u njegovim patikama, nisam ni sanjala da se u Srbiji ljudi toliko interesuju zbog njega, čak je i rat između Rusije i Ukrajine pao u drugi plan zbog toga. Iskreno mislim da je on mene sasvim slučajno zapratio", rekla je ona.

