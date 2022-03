ZA NJU SU SE ZAKAČILE NEKE SPONZORUŠE I MUŠKARCI KOJI SU OBEĆAVALI SVAŠTA: Denser otkrio zašto se razveo od Slađe Đogani

Slađa Delibašić i Đole Đogani pre više od dve decenije stavil su tačku na brak. Ostali su u dobrim odnosima, a sada je denser otvorio dušu i otkrio da je taj period za njega bio jako bolan.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Veoma teško sam podneo razvod, prvi put u životu nisam znao da se snađem. Kad smo gradili kuću u kojoj sada živi Slađa, pravio sam dva sprata, veliko dvorište, zamišljao sam da ću u tom nekom delu, kada budem deda, peći roštilj. Video sam unapred ceo život s njom, zamišljao unuke. I odjednom kraj. Bio sam izgubljen, nisam znao kako dalje, rekao je Đole u dokumentarnom filmu "Život i scena" kada je priznao da je išao kod psihijatra.

"Molio sam Slađu da sednemo, pričamo i vidimo u čemu je problem. Čak sam išao kod psihijatra, tražio sam stručno mišljenje. Zvao sam je da zajedno odemo na razgovor i vidimo kako ćemo da se ponašamo u novoj situaciji i prema deci, jer ja nisam znao kako. Ona me je tada puna sebe pogledala i rekla: ‘Ti i treba da ideš kod psihijatra‘. Jednom sam uspeo da je odvedem, ali njoj se to nije dopalo", ispričao je Đogani i naglasio da je Slađa kriva za razvod.

"U periodu razvoda mnogo sam je štedeo u medijima i dobio po leđima. Nisam ja bio taj zbog kog se desio razvod, nego ona. Slađa nije mogla da se snađe s popularnošću i novcem. Nismo mi imali mnogo, ali za nju su se tada zakačile neke sponzoruše drugačijeg načina života i neki muškarci koji su je hteli za sebe i obećavali joj svašta", kazao je Đole Đogani i otkrio koji trenutak je bio presudan:

"Ona se pogubila i počela da traži od mene više slobode nego što supruga i majka dvoje dece treba da ima. Recimo, da sa drugaricama izlazi do dva sata noću, a da ja sedim kod kuće i čekam je. To je bio jedan od njenih uslova. Meni to nije odgovaralo i rekao sam joj: ‘Ajde lepo da završimo sa svim tim‘".