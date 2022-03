PUTINOVA BIVŠA OTKRILA SVE – UMIO JE DA VRIJEĐA! Još pamti noć kad joj je rekao: "Do sada si već shvatila..."

Da li znate kako je Vladimir Putin zaprosio bivšu ženu? Priča je veoma neobična...

Izvor: Profimedia

Bivša supruga ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ljudmila Škrebnjeva jednom je otkrila da je njegova prosidba bila toliko bizarna da je bila ubijeđena da u tom trenutku raskida s njom! Putin se sa Škrebnjevom oženio 1983. godine, a par ima dvije ćerke - Mariju Putinu i Jekaterinu Tihonovu. Ruski predsjednik je uvijek bio diskretan po pitanju svog ličnog života, pa je donekle bilo iznenađenje kada je par otkrio da se razvodi 2013.

Trinaest godina ranije, Putin je objavio biografiju pod naslovom "Prvo lice: zapanjujuće iskren autoportret ruskog predsjednika" u kojoj se nalazi nekoliko intervjua sa njim i njegovim najbližima. U jednom od tih intervjua bila je i njegova bivša supruga Ljudmila koja je ispričala neke detalje njihove veze.

Rekla je da nije mnogo razmišljala nakon što je sa još jednim parom izašla na sastanak sa "loše obučenim" Putinom. Međutim, on joj je dao svoj broj telefona i ostali su u kontaktu, a kasnije se i zaljubili jedno u drugo. Posle tri i po godine, Putin je zaprosio, ali na takav način da se Ljudmila našla u nedoumici - da li je ostavlja ili želi da s njom provede ostatak života.

"Jedne noći smo sjedili u ovoj kući i on je rekao: 'Do sada si već shvatila kakva sam ja osoba. Generalno, nisam baš lak.' Bio je samokritičan, objašnjavao je da je ćutljiv tip, da je u nekim stvarima bio prilično oštar, pa je umio i da vrijeđa ljude i tako dalje", ispričala je Ljudmila u pomenutom intervjuu.

Izvor: Profimedia

"Govorio je da je rizičan izbor za životnog partnera. I dodao: 'Za tri i po godine vjerovatno si već donijela odluku.'Ovo mi je zvučalo kao da me ostavlja. 'Da, odlučila sam', rekla sam. Sumnjičavpo me je upitao: 'Da'? U tom trenutku sam bila sigurna da je to to, da raskidamo. Ali onda je on rekao: 'Pa, ako je tako, volim te i predlažem da se vjenčamo.' Tako da je sve to za mene bilo potpuno iznenađenje", ispričala je Ljudmila.

Par je bio u braku 30 godina, a godinu dana nakon razvoda Ljudmila je potpuno nestala iz javnog života. Kada se razvela od ruskog predsjednika, ova lingvistkinja je izjavila:

"Naš brak je gotov zbog činjenice da se jedva viđamo", dodajući kako je "Vladimir potpuno udubljen u svoj posao. Djeca su nam odrasla, svako od njih živi svoj život... A ja stvarno ne volim publicitet.".

A onda, nedugo nakon razvoda, udala se za dvadeset godina mlađeg i postala Ljudmila Aleksandrova Očeretna.