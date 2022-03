OTIŠLA SAM KUĆI I HTELA DA SE UBIJEM! Angellinu razapeli zbog Beovizije - "Shvatila sam da imam psihičkih problema"

Nastupila je u prvoj polufinalnoj večeri, a sada je otkrila šta se dešavalo iza scene.

Pevačica Angellina bila je jedna od finalista "Pesme za Evroviziju 22", a pesmu "Origami" predstavila je tokom prve polufinalne večeri. Tada joj se dogodio i peh na sceni - fanovi su bili razočarani, a ona je sada objasnila šta se dešavalo iza kamera.

Nakon samog nastupa im se javno izvinila na društvenim mrežama i priznala da je imala veliku tremu, a kako sada kaže, pobedu nije ni očekivala.

"Nisam znala da sam toliki tremaroš do ovog nastupa, smirivali su me svi redom. Bilo je turbulentno i naporno, ali prezabavno. Bila sam zadovoljna što sam ušla u finale ali pobedu zaista nisam očekivala. Imala sam nerealan napad treme u polufinalu, nastup nije bio onakav kakav je trebalo da bude, otišla sam kući i htela da se ubijem. Kada sam ustala sutra ujutro i čitala koliko su me 'pljuvali' na Tviteru (ja sam mazohista i sve čitam), shvatila sam da su ljudi u pravu i da nastup stvarno nije bio moj highlight. Rešila sam da to popravim u finalu", ispričala je Angellina, pa otkrila da ni u finalnoj večeri nije sve bilo kako je trebalo.

"Ali, u finalu mi se lepeza uopšte nije skinula s leđa, rep mi je pao preko ramena i jednu nisam uspela da uzmem. To je momenat kad sam pobedila sebe i s jednom sam uradila sve šta treba", priznala je u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 televiziji.

Objasnila je da nema problem kada nastupa pred publikom, ali da za ovakvu vrstu takmičenja još nije spremna.

"Ja jednostavno nisam 'tri, četiri, sad' lik. Ovo iskustvo mi je bilo jako čudno jer je žurba, tenzija, u zacrtano vreme izlaziš na binu i tada moraš da budeš najbolji. Ja sam previše slobodna, generalno, i ovo me je malo prodrmalo. Svakako, super je iskustvo i sada znam na čemu bi trebalo da radim", ispričala je Angellina koja se na kraju našla na četvrtom mestu.

"To je fenomenalno. Shvatila sam kroz ovo takmičenje da imam psihičkih problema. Znala sam ja to i ranije, ali sada sam dobila dokaz. Sam sebi 'nabiješ' tenziju, ali sada kada se sve sleglo celokupan utisak mi je zaista fenomenalan. Ne prestajem da slušam pesmu 'Bejbi', po ceo dan mi je na repeatu. I Sara mi je fenomenalna", poručila je pevačica i na kraju otkrila i šta misli o pobedničkoj pesmi.

"Konstraktu nisam odmah skontala, slušala sam pesmu usput, ali tek u polufinalu kada sam videla ceo nastup sve mi je postalo jasno. Svi smo odlepili. To veče kada je završila nastup se osetila ta energija, svi smo reagovali, tapšali. Raznoliko je bilo takmičenje i svi su mi pobednici, jer znam kroz šta smo svi prošli", poručila je u emisiji.

