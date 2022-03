ŽELIM DA BUDEM TAKSISTA, TO JE MOJA BUDUĆNOST: Zorana šokirala u emisiji, mikrofon menja za volan - Uspela bih u životu!

Zorana provodi najviše vremena u automobilu, pa otud i ova ideja.

Pevačica Zorana Pavić, koja je drastično smršala i konačno se oseća sjajno u svojoj koži, osim što je odlična pevačica odličan je i vozač i uživa u vremenu koje provodi za volanom.

Zorana je priznala da je toliko u automobilu da se njeni prijatelji šale na račun toga i da su joj predložili da promeni zanimanje.

"Kada mi prijatelji pišu, pitaju me: 'Da nisi taksista?'. Neumereno sam prisutna u vozilu. Nisam taksista, ali sam stvarno non-stop u vozilu. Ja kada bih radila to, kada bih vozila, ja bih uspela u životu... Volim da vozim, uživam da vozim, još kad su izmislili da ti telefon stoji tu, da možeš da vidiš ko ti piše, da ne moraš da napraviš udes ako se javljaš... Ja želim da budem taksista, to je moja budućnost", rekla je Zorana kroz šalu u svom duhu, pa prokomentarisala da li su žene lošiji vozači od muškaraca.

"Žene nisu lošiji vozači, ja gledam muškarce, nešto se utunjili. Šalu na stranu, nema tu generalizovanja, muškarci - žene, neko je dobvar vozač ili nije dobar vozač", smatra pevačica.

