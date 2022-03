CEPAO KARTE NA AUTOBUSKOJ, NOSIO DŽAKOVE, PRAO ŠOFERKE: Maca izgubio oca sa 12 godina, ispričao kako se snalazio

Glumac je imao teško odrastanje, a počeo je da radi već sa 13 godina.

Izvor: YouTube/ BALKAN INFO - Zvanični kanal

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca jednom prilikom je govorio da je rođenog brata upoznao tek kada je imao 12 godina, a osim toga izneo je i detalje o svojoj porodici i nimalo lakom odrastanju.

Rođen je u Sarajevu, odakle mu je mama, i dan danas je ponosni Sarajlija u Beogradu.

"Drago mi je što sam rođen u Sarajevu. Imam nekako dvojaka osećanja, tata mi je iz Beograda, mama iz Sarajeva. E, jedino kome zavidim jeste jedan drug, on je bio treći asistent režije kad sam snimao jedan film u Italiji, njemu je mama iz Rima, a tata iz Londona. On je, eto, malo bolja kombinacija, ja sam vicešampion što se gradova tiče", rekao je Maca.

Odrastao je s majkom, budući da mu je otac preminuo kada je imao samo 12 godina, i zahvalan je svemu što ga je naučila.

"Počeo sam da radim sa 13 godina i to zahvaljujem svojoj majci što me je osamostalila i vrlo rano sam, sa 16 godina, počeo da živim sam. Prvi posao mi je bio u pekari, posle sam radio u 'Zori', to ti je fabrika čokolade. U šest ujutro su me čekali džakovi od 50 kila, nema, ne sme se zakasniti ni sekunde! Pa sam cepao karte na autobuskoj, pa prao šoferšajbne i nikad nisam stao raditi. Ja sam to tako hteo. Meni je tata rano umro, 12 i po godina sam imao, ali nisam bio mučenik da me sad tu neko sažaljeva, i samo da ti kažem - ja sam samom sebi zaradio prvi 'levis 501' i 'starke'. Od prve plate sam kupio dasku za peglanje baki Mariji, maminoj majci, kupio sebi 'leviske' i onaj sat železnički, to je tad bilo vau", zaključio je Dragan Marinković Maca.

Već dugo je u srećnom braku sa suprugom Jovanom, koja je prava lepotica: